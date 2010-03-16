دولت سوئد با اهانت به ساحت پیامبر اسلام برخورد کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه این اقدام نشریات سوئدی را بیانگر وجود معیارهای دو گانه وتوام با اغراض منفی در تعامل با حقوق و ارزش های دینی توصیف کرد و افزود: بی احترامی به اعتقادات دینی و ارزش های اخلاقی جامعه به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

وی اثرات منفی و تحریک کننده چنین اقداماتی را بسیار خطرناک و جدی دانسته و نسبت به ضرورت احترام به ارزش ها و احساسات دینی پیروان تمامی ادیان الهی تاکید کرد.

مهمانپرست با اشاره به طرد افراد تنفرآفرین که در گذشته در چنین مسیری قدم گذارده اند ، نسبت به عواقب اهانت و بی حرمتی به مقدسات مذهبی هشدار داد.