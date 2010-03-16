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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۰۲

ایران خواستار شد :

دولت سوئد با اهانت به ساحت پیامبر اسلام برخورد کند

دولت سوئد با اهانت به ساحت پیامبر اسلام برخورد کند

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکومیت شدید اقدام ضد اخلاقی و تحریک آمیز برخی نشریات سوئدی در انتشار کاریکاتورهای اهانت آمیز نسبت به ساحت پیامبر اسلام، خواستار برخورد جدی و مسئولانه دولت سوئد با چنین رویکردهای ضد حقوق بشر و ارزش های مورد احترام ادیان الهی شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه این اقدام نشریات سوئدی را بیانگر وجود معیارهای دو گانه وتوام با اغراض منفی در تعامل با حقوق و ارزش های دینی توصیف کرد و افزود: بی احترامی به اعتقادات دینی و ارزش های اخلاقی جامعه به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

وی اثرات منفی و تحریک کننده چنین اقداماتی را بسیار خطرناک و جدی دانسته و نسبت به ضرورت احترام به ارزش ها و احساسات دینی پیروان تمامی ادیان الهی تاکید کرد.

مهمانپرست با اشاره به طرد افراد تنفرآفرین که در گذشته در چنین مسیری قدم گذارده اند ، نسبت به عواقب اهانت و بی حرمتی به مقدسات مذهبی هشدار داد.

کد مطلب 1052825

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