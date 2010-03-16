به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام هادی حسین‌خانی ظهر سه‌شنبه طی سخنانی در نشست مشترک مسئولان انجمن تعلیم و تربیت حوزه با آیت الله مقتدایی اظهار داشت: کتابخانه دیجیتالی انجمن تعلیم و تربیت اسلامی با مشارکت این انجمن و با همکاری مرکز خدمات رایانه علوم اسلامی نور در آینده نزدیک راه اندازی می شود.



وی که خود مسئول این انجمن حوزوی نیز است، در ادامه در خصوص مهمترین فعالیت‌های انجمن تعلیم و تربیت حوزه در طول یک سال گذشته گفت: برپایی نمایشگاه تعلیم و تربیت اسلامی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مدیران مدارس حوزه‌های علمیه قم و برخی شهرستان‌ها، اجرای طرح مشاوره، برگزاری همایش تربیت دینی و نیز همایش مشاوره خانواده و بهداشت جنسی از جمله مهمترین برنامه‌های این انجمن در یک سال گذشته بوده است.



حسین‌خانی در ادامه با تقدیر از همکاری و تعامل خوب معاونت‌های حوزه با انجمن تعلیم و تربیت خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های مهم ما در طول سال جاری که به امید خداوند در سال آتی نیز ادامه می‌یابد تعامل انجمن با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و نیز آموزش و پرورش بوده است که تاکنون نتایج خوبی هم به بار داده است.

