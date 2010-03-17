هشت مرکز درمانی تامین اجتماعی در ایام نوروز فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، از مجموع این تعداد شش مرکز در کرج و مابقی در شهرستانهای شهریار، قدس و ساوجبلاغ در تعطیلات نوروزی بصورت شبانه روزی خدمات ارائه خواهند داد.

بنابر اعلام تامین اجتماعی شماره تلفن های 4433010 و 4472006 مدیریت درمان منطقه تامین اجتماعی آماده دریافت پیشنهادها و انتقادهای شهروندان در زمینه ارائه خدمات این نوع مراکز درمانی شده است.

همچنین تیم های نظارتی این مدیریت در طول تعطیلات نوروزی بصورت شبانه روزی عملکرد مراکز درمانی تحت پوشش تامین اجتماعی غرب استان تهران را تحت کنترل خواهند داشت.