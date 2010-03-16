همایش "خانواده و نقش زن در خانواده ازنگاه اسلام" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرندی از ایران با محور فعالیتهای زنان در ایران در زمینه‌های مختلف و درکنارآن توجه به بقا و دوام خانواده و تربیت صحیح فرزندان سخنرانی کرد.

مرندی داشتن خانه‌های گرم و پرمحبت و پرورش کودکان سالم و با نشاط را از ویژگی خانواده‌های ایرانی برشمرد که تحقق این امر با توجه به اصول انسان‌ساز تعالیم دین مبین اسلام و به کار گرفتن آموزه‌های مذهبی ممکن گشته است.

شیخ نورمحمد ضمن بهره‌گیری از آیات کلام الله مجید در زمینه تربیت نسل انسان، پرورش کودک را به چند دوره تقسیم کرد که مهمترین آن به زمان قبل از تولد برمی‌گردد، از جمله روزی حلال ، انتخاب همسر شایسته محیط اجتماعی مناسب و... همچنین سخنران به شرح و توضیح آیاتی چند از سوره شریفه لقمان و یوسف پرداخت که این آیات اصول تعلیم و تربیت را در اسلام را شامل می‌شوند. شرح و تفسیر این آیات استقبال جمعیت شرکت‌کننده در سمینار را دربرداشت.

سفیر ایران نیز به پیشرفت های علمی وفرهنگی و آموزشی جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف اشاره کرده و نیل به این اهداف برجسته را برپایه توجه به اصول تعلیم وتربیت اسلامی برشمرد.

درحاشیه این سمینار نمایشگاه فعالیت زنان در ایران مورد استقبال حاضران قرار گرفت.