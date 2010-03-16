سفر میچل به اراضی اشغالی لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری ریانووستی به نقل از دبیرخانه رئیس رژیم اسرائیل اطلاع داد که "جرج میچل" فرستاده رئیس جمهور آمریکا سفر خود به خاور نزدیک را لغو کرد.

جابجایی تاریخ سفر میچل، بعلت حاد شدن اختلاف رژیم اسرائیل با دولت آمریکا و مقامات فلسطین در خصوص شهرک سازی های جدید در بیت المقدس بود.

"میتال یاسلوویچ" دستیار دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری اسرائیل گفت: "صبح از سفارت آمریکا به ما زنگ زدند و اطلاع دادند که میچل امروز به اسرائیل نمی آید".

در پی اختلاف سفر اخیر جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا و مخالفت وی با افزایش شهرک سازی رژیم اسرائیل در بیت المقدس اختلاف دو طرف عمیق تر شد.



بی اعتنایی رژیم اسرائیل به درخواست آمریکا سخنان تند هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا را در پی داشت که وی این بی اعتنایی را توهینی برای کشورش تلقی کرد.



لابی اسرائیل در واشنگتن ضمن هشدار به این اختلافات از آمریکا خواست تا به آن پایان دهد.

