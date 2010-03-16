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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۱۳

انجمن‌های علمی حوزه باید جهش علمی تازه‌ای را آغاز کنند

قم- خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه علمیه بر لزوم جهش علمی تازه این انجمنها در دوره فعالیت جدید تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محسن مهاجرنیا، ظهر سه‌شنبه طی سخنانی در نشست مشترک مسئولان انجمن تعلیم  وتربیت حوزه با مدیر حوزه‌های علمیه با تأکید بر لزوم خیز بلند و جهش تازه انجمن‌های علمی حوزه در دوره جدید فعالیت خود اظهار داشت: در حال حاضر که با گذشت حدود 7 سال از آغاز به کار انجمن‌های علمی در حوزه این انجمن‌ها به ثبات لازم رسیده‌اند نیاز به برنامه‌ریزی منسجم و ترسیم چشم اندازهای بلند مدت و کوتاه مدت در خصوص فعالیت آنها به شدت احساس می‌شود.

وی با ابراز خرسندی نسبت به این که در شرایط کنونی بزرگان حوزه به ویژه مقام معظم رهبری و مراجع معظم تقلید از فالیت انجمن‌های علمی حوزه حمایت می‌کنند و آن را به رسمیت شناخته‌اند، ادامه داد: روند فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان انجمن‌های علمی حوزه باید به گونه‌ای این باشد که انشاالله به زودی پتانسیل عظیم این انجمن‌ها با داشتن بیش از هزار متخصص و صاحب نظر به فعلیت مطلوب برسد.

مهاجرنیا همچنین گفت: امیدوایم در سال آینده بتوانیم با انجام برنامه‌ریزی درست و نیز ترسیم دقیق شاخصه‌های توسعه 5 ساله انجمن‌های علمی حوزه بتوانیم به اهداف مورد نظر در این باره دست پیدا کنیم.
 

کد مطلب 1052832

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