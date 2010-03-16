طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی نوروزی اجرا می شود

رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این طرح با هدف حفظ سلامت و بهداشت عمومی و امنیت غذایی شهروندان و مسافران نوروزی اجرا می شود .

به گفته وی، طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی شامل کلیه مراکز تحت پوشش اعم از مراکز عرضه، رستورانها و ... اجرا می شود .

وی ادامه داد: در این زمینه اکیپ های ثابت و سیار در مرکز استان و شهرستانهای تابعه سازماندهی و تعیین شده است .

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از شهروندان و مسافران نوروزی خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی در خصوص مواد خامی دامی مراتب را به شبکه های دامپزشکی اعلام تا با متخلفان برخورد قانونی شود.

وی همچنین از خانواده ها خواست تا در خرید ماهی قرمز شب عید اصول ساده بهداشتی را رعایت کنند.

به گفته وی، رعایت این اصول می تواند نقش مهمی در پیشگیری از بروز بیماری های احتمالی مشترک بین انسان و ماهی و سلامت خانواده ها داشته باشد .

وی با بیان اینکه تاکنون هیچگونه گزارش مستندی از بروز بیماریهای خطرناک اعلام نشده است، گفت: علت عمده مرگ ماهی ها و کوتاهی عمر ماهیان از بی غذایی، کمبود اکسیژن، تجمع گازهای سمی و استفاده از آب کلردار است .

عامری به خانواده ها توصیه کرد ماهی قرمز را از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه و از دست زدن به ماهی ها خودداری کنند و به ویژه کودکان در صورت تماس دست ها را با آب و صابون شستشو دهند .

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان افزود: ماهی های قرمزنسبت به دمای بالای 25 درجه و زیر 10 درجه آسیب پذیرند و باید از هرگونه تغییرات ناگهانی دما جلوگیری شود و چنانچه از آب شرب شبکه شهری استفاده می شود آب را قبل از استفاده حداقل 48 ساعت نگهداری و سپس استفاده شود.