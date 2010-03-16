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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۳۷

شهروند شاهرودی مانع بروز سانحه قطار تهران - مشهد شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه آهن شمال‌شرق کشور گفت: یکی از شهروندان استان سمنان با اطلاع رسانی سریع مانع ایجاد سانحه قطار در محور تهران - مشهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، محمدصادق برزنونی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در شاهرود گفت: علی‌اکبر دهقان با اطلاع‌رسانی به موقع از بروز سانحه ریلی قطار مسافری بنیاد تهران- مشهد جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: این شهروند با مشاهده عبور یک تراکتور از خط ضمن تذکر لسانی متوجه شد که راننده تراکتور بدون توجه به تذکر وی از خط فرد عبور می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این تراکتور پس از عبور از خط فرد در هنگام عبور از خط زوج تریلر یدک‌کش آن در محل گیر می‌کند، گفت: این شهروند  سریعاً در تماس با اداره‌کل راه‌آهن شمالشرق موضوع را اعلام کرده است.

مدیرکل راه آهن شمال‌شرق کشور ادامه داد: نوع اطلاع‌رسانی دهقان سبب شد تا این خبر را در سراسر ناحیه منعکس و با بررسی فراوان محل مورد نظر را در بلاک شاهرود- کلاتخوان شناسایی و با اقدامات لازم از بروز سانحه جلوگیری شد.

وی با بیان اینکه با لوح کتبی و اهدای هدیه از این فرد تقدیر شده است، گفت: حدود 300 متر بالاتر از محل عبور این تراکتور گذر ایمن برای تردد وجود داشته است.

کد مطلب 1052835

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