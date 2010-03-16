27 پایگاه امداد و نجات در استان سمنان ایجاد شد

محمد کاظم امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان با اشاره به اینکه فعالیت این پایگاه ها از امروز آغاز شده است، گفت: فعالیت طرح ویژه نوروزی تا پانزدهم فروردین ماه سال آینده ادامه دارند.

وی افزود: در ایام نوروز دو هزار و 500 نفر ساعت نیروی جمعیت هلال احمر استان سمنان برای ارائه خدمات در بخش های مختلف بکارگیری می شوند.

به گفته وی، ایجاد پنج پایگاه اسکان اضطراری، ایجاد 18 پایگاه اطلاع رسانی، راه اندازی مراکز امداد و نجات خواهران، استقرار چهار مرکز در مجاورت بیمارستانها برای اسکان بازماندگان از حوادث و توجه به بهداشت روانی بازماندگان از اقدامات جمعیت هلال احمر در ایام نوروز است.

امیدیان ادامه داد: جمعیت هلال احمر در سه بخش امداد و نجات، اطلاع رسانی و اسکان اضطراری در تعطیلات نوروز فعالیت دارد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر تصریح کرد: پایگاه های امداد و نجات در مسیر جاده و شهرهای مختلف فعالیت دارند و در مسیرهای اصلی استان سمنان در فواصل 25 کیلومتر این پایگاه ها به صورت ثابت و سیار فعال هستند.