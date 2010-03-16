اجاره ویلاها در گلستان ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی عصر سه شنبه در سومین جلسه این ستاد در گرگان افزود: با پیگیری مسائل اجرایی این ستاد و نظارت و بازرسی های لازم و همچنین بسیج کلیه امکانات و دستگاه ها ، امیدواریم خدمات ارزنده ای به گردشگران در ایام نوروز ارائه شود.

وی با اشاره به افتتاح رسمی دبیرخانه این ستاد در 27 اسفندماه در محل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، تصریح کرد: کمیته ها و روسای شهرستانی با ارسال گزارشات خود به نمابر۲۲۴۱۱۸۰ ۰۱۷۱ و یا آدرس، گرگان- خ امام-آفتاب ۱۵- جنب امام زاده نور- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و با به کاربردن طرح های نو وابتکاری مورد تشویق این ستاد قرار خواهند گرفت.



رئیس ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای گلستان گفت: ارائه آمار دقیق وصحیح در ستاد تسهیلات سفرهای این استان ضروری بوده وکمیته ها از ارائه آمارهای متفرق جلوگیری کنند.

جواد قناعت با تاکید برضرورت اطلاع رسانی و تبلیغات و انعکاس فعالیت های ستاد تسهیلات این استان افزود: در مراسم تجلیل از خادمین این ستاد که در18 فروردین ماه برگزار خواهد شد، ازکمیته های فعال و دستگاه های زیربط تجلیل خواهد شد.

وی با اشاره به نصب بنرهای اطلاع رسانی در ورودی های شهر و معرفی استان به گردشگران، ادامه داد: سرویس دهی مناسب به گردشگران ومسافران نوروزی و ایجاد ماندگاری بیشتر آن ها دراستان موجبات رونق این منطقه را فراهم می آورد.

قناعت با اشاره به فعال شدن دبیرخانه این ستاد در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، تصریح کرد: کمیته ها باید با ارتباط مستمر و مداوم با دبیرخانه این ستاد، ضمن گزارش به سازمان مرکزی خود درتهران به ارائه گزارش به این دبیرخانه نیز اقدام کنند.

رئیس کارگروه گردشگری این استان نیز در این جلسه با تاکید بر خدمت رسانی مطلوب به گردشگران گفت: با برنامه ریزی منسجم در حوزه تبلیغات واطلاع رسانی و نظارت بیشتر برامکانات وخدمات ارائه شده دراین ایام امیدواریم خاطره خوشی برای مسافران رقم زده شود.

عبدالرضا دادبود درادامه افزود: جهت جلوگیری از مزاحمت برای مسافران، پروژه های عمرانی متوقف شده وبر جمع آوری زباله ها به طور مستمر نظارت صورت می گیرد همچنین در خصوص مقابله با بحران نیز ستاد حوادث غیر مترقبه استان فعال می باشد.

وی بر فعالیت مطلوب کمیته های این ستاد تاکید داشت تا با این عملکرد بتوان رتبه خوب کشوری را کسب کرد.