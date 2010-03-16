ارائه تسهیلات یک میلیاردی به طرحهای نوآورانه پارک فناوری خراسان

هاشم مهذب در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طی این مذاکرات طرح هایی که برای اخذ تسهیلات بانک نیاز به ضمانت دارند، برای هر طرح تا سقف 150 میلیون تومان ضمانت بانکی می شود.

وی در ادامه به انعقاد تفاهم نامه دیگری با بخش صنعت و معدن وزارت صنایع و معادن اشاره کرد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه نیز 50 میلیون تومان برای حمایت از مخترعان کانون شکوفایی و نوآوری پارک فناوری خراسان اختصاص می یابد.

مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان دلیل انعقاد این قرارداد را ماموریت مشترک پارک فناوری و وزارت صنایع در تجاری سازی طرح های فناورانه عنوان کرد و گفت: پارک فناوری خراسان ظرفیت ها و توانمندی های خود را به این سازمان ارائه کرد و آنها نیز طی تفاهم نامه ای که قرارداد آن سال آینده به امضا خواهد رسید، از این طرح ها حمایت می کنند.