بودجه 89 گامی مثبت در راه سیاستهای اصل44 / حمایت از انتخاب مردم عراق

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در سال جاری که عصر امروز برگزار شد، اظهار داشت: در بودجه امسال به نکات زیادی از جمله سیاست های برنامه پنجم، سیاست های اصل 44 و دیگر اسناد بالادستی توجه شده است.

رئیس مجلس گفت : هرچند که لایحه بودجه دیر به مجلس رسید اما با همت بلند نمایندگان محترم و کمیسیون های تخصصی و تلفیق به نتیجه رسید و به صحن علنی آمد.

وی افزود: دیر آمدن بودجه مشکلاتی را ایجاد کرد و کمیسیون های تخصصی مجلس دائما در فرآیند تصمیم گیری ها و بحث ها بودند و توانستند با حضور کارشناسان با وقت گذاشتن بیشتر آن را به تصویب برسانند.



لاریجانی ادامه داد: نمایندگان مجلس در کمیسیون های تلفیق و کمیسیون های تخصصی که تشکیل دادند پایه کار را لایحه بودجه دولت قرار داده و ضمن توجه به اسناد بالادستی موجود در کشور توجه زیادی نیز به قوانین کشور که قبلا از سوی مجلس تصویب شده بود داشتند تا این قوانین در بودجه سال 89 نیز تسری پیدا کند.

رئیس مجلس گفت: در نهایت بودجه در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان نیز به تصویب نهایی رسید و امروز بودجه سال 89 قانونی شده است.

لاریجانی با اشاره به مواردی در زمینه هدفمند کردن یارانه ها و اقداماتی که برای این موضوع در مجلس شورای اسلامی انجام شده است افزود: کمیسیون تلفیق امسال با استفاده از نظرات کارشناسی کارشناسان در بخش های مختلف و حضور پیوسته آنان رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت را نیز تنظیم کرد.

وی با بیان اینکه امروز ارتباط مالی دولت و شرکت نفت شفاف است، خاطر نشان کرد: بر این اساس 14 درصد از سهم فروش نفت و میعانات به شرکت ملی نفت اختصاص داده خواهد شد و مابقی آن نیز مربوط به خزانه خواهد بود.

رئیس قوه مقننه همچنین گفت: از این میزان شرکت ملی نفت می تواند 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در زمینه سرمایه گذاری و 8 میلیارد یورو اوراق بازارهای خارجی برای سرمایه گذاری داشته باشد.

وی تحقق سیاست های کلی، تشکیل صندوق توسعه ملی را از دیگر اقداماتی عنوان کرد که از سوی نمایندگان مجلس محقق شد و اظهار داشت: آنچه که از فروش نفت و میعانات به دست می آید 20 درصد آن در صندوق توسعه ملی قرار می گیرد و از این طریق به صورت تسهیلات بخش خصوصی هزینه می شود.

لاریجانی ادامه داد: گام های خوبی در بودجه 89 برای رسیدن به اهداف کلی سیاست های اصل 44 انجام شده است و همچنین مبالغ قابل توجهی بودجه برای بهزیستی، صندوق مهر امام رضا(ع) و ایجاد فرصت های کشاورزی برای روستائیان، تکمیل پایگاه های بسیج و تخصیص درصدی از بودجه جاری عمرانی دستگاه های خصوصی و دولتی به امور سلامت، امور فرهنگی و ورزشی اختصاص پیدا کرد.

رئیس مجلس تاکید کرد: نمایندگان مجلس با تصویب بودجه سال 89 فرصت خوبی را برای آینده ایرانیان فراهم کردند تا از طریق این بودجه جهش معقول توسعه ای در سال آینده فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد سال آینده باتوجه به بودجه مطلوبی که دارد سالی پرتحرک برای اقتصاد و کشور و مشارکت مردمی در اقتصاد باشد.

لاریجانی با اشاره به انتخابات پارلمانی عراق که در روزهای اخیر برگزار شده است، گفت: ملت عراق با هوشمندی در انتخابات شرکت کردند و پارلمان عراق شکل گرفت.



وی ادامه داد: ممکن است عده ای که قصد داشتند نتایج انتخابات به گونه ای دیگر حادث شود هم اکنون ناراحت شده باشند اما باید به نتیجه انتخابات تن دهند.



رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران همواره از فرآیند دموکراتیک در عراق حمایت کرده است و ملت و دولت ایران همواره در کنار ملت و دولت عراق خواهند ماند.

ادامه دارد...