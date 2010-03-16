منزل مسکونی همه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بیمه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین باقری در نشست خبری که ظهر روز سه شنبه در وزارت کشور برگزار شد با تشریح اقدامات ستاد مدیریت بحران در سال 1388 گفت: طی سال گذشته 590 حادثه مهم در کشور ثبت شده که بیشترین آنها مربوط به زمین لرزه با 348 بار واقعه در مقیاس بالای 3.5 ریشتر رخ داده است.

وی سیل و آبگرفتگی را در رتبه دوم بلایای طبیعی در سال جاری عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون 149 سیل و آبگرفتگی در کشور رخ داده است.

باقری درباره مهمترین اقدام ستاد مدیریت بحران در سال گذشته گفت: آموزش یک هزار مدیرکل اصلی ستاد حوادث استانها در قالب پنج دوره آموزشی و ارائه هزار پایان نامه و دانش نامه به آنها و تدوین طرح جامع خطر پذیری استانهای کشور که براساس آن استانها بیشترین حادثه مربوط به استان خود را شناسایی و امکانات، نقاط ضعف و قدرت و نیازها را به شکل مکتوب تهیه کرده اند.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور توسعه صنعت بیمه در حواث کشور را یکی دیگر از اقدامات این ستاد خواند و گفت: 570 میلیارد تومان در این زمینه تخصیص یافته است و بیمه محصولات کشاورزی را از 19 به 90 قلم رسانده ایم.

باقری با اشاره به برگزاری مانور زلزله در تهران طی سال جاری افزود: امسال 100 زلزله در حاشیه تهران اتفاق افتاده که ستاد مدیریت بحران 200 میلیارد تومان برای رفع حوادث احتمالی نیز اختصاص داده است.

باقری افزود: یکی از برنامه هایی که ما دنبال می کنیم کاهش جمعیت شهر تهران است که طبق تصمیمات دولت در اولین فرصت سازمانها و شرکتهایی که امکان انتقال داشته باشند باید تهران را ترک کنند و همچنین به کارمندانی که از تهران خارج شوند، تسهیلات ویژه ای ارائه می شود.

وی به گزارش آژانسهای بین المللی حاضر در ایران مبنی بر رابطه فقر و حوادث اشاره کرد و گفت: طبق این گزارش در ایران هر جا حادثه ای اتفاق می افتد بهبود نسبی و عمران و آبادانی را به همراه دارد و معیشت مردم مناطق آسیب دیده نسبت به گذشته خود بهتر می شود، ضمن اینکه در خانواده های پر جمعیت وضعیت معیشت نسبت به خانواده های کم جمعیت بهتر است.

باقری با بیان اینکه اعتبارات ستاد مدیریت بحران چهار هزار و 46 میلیارد تومان در سال جاری بوده است، گفت: 22 هزار پروژه در طول این مدت تعریف شد که برخی از آنها تا 22 بهمن مورد بهره برداری قرار گرفت.

رئیس ستاد مدیریت بحران از احداث 27 مرکز مدیریت و کنترل حوادث در استانها خبر داد و گفت: این مراکز در سه طراحی مختلف در زیربنای بین دو تا سه هزار متر مربع ساخته شده اند.

وی یکی دیگر از اقدامات ستاد مدیریت بحران را گنجاندن برنامه های این ستاد در برنامه پنجم توسعه عنوان کرد و گفت: در سال 88، بالگردهای امداد و نجات در 9 قطب مستقر شده اند و ظرفیت بالگردهای ما تا دو و نیم برابر افزایش یافته اند.