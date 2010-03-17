حسن شیردل در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان نگارش کتابی دفاع مقدسی در قالب خاطرات شفاهی خبر داد و گفت: کتابی با نام موقت "به رنگ کودکی" را من و برادرم حسین شیردل از مجموعه خاطرات جواد صحرایی پسر 9 ساله سردار پاسدار صحرایی آماده کرده‌ایم .

وی ادامه داد: جواد همراه با خانواده اش در فاصله سالهای 61 تا 64 در منطقه ای به نام پادگان شهید بهشتی در اهواز ساکن می شوند و این پسر 9 ساله به دلایلی با جنگ درگیر شده و حتی در مواردی مقابل دشمن هم قرار می گیرد.

شیردل عنوان کرد: ماخاطرات وی را که در حال حاضر 32 سال دارد پس از 6 ساعت گفتگو در کتابی 80 صفحه ای تدوین کرده و به انتشارات سوره مهر تحویل داده‌ایم.

نویسنده کتاب "شب موصل" در پایان با اشاره به اینکه این کتاب برای گروه سنی بزرگسال تدوین شده است بیان کرد: در این کتاب جواد صحرایی درباره تبعات جنگ بر خودش، پدرش که در حال حاضر سردار بازنشسته سپاه است و دیگر اعضای خانواده اش صحبت می کند که حاوی نکات جالبی است.