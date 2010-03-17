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۲۶ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۵۱

شیردل به مهر خبر داد:

خاطرات یک کودک 9 ساله از جنگ کتاب‌ می‌شود

خاطرات یک کودک 9 ساله از جنگ کتاب‌ می‌شود

"به رنگ کودکی" مجموعه خاطرات جواد حصاری که در سن 9 سالگی به دلیل شغل پدرش در منطقه جنگی بوده است منتشر می شود.

حسن شیردل در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان نگارش  کتابی دفاع مقدسی در قالب خاطرات شفاهی خبر داد و گفت: کتابی با نام موقت "به رنگ کودکی" را من و برادرم حسین شیردل از مجموعه خاطرات جواد صحرایی پسر 9 ساله سردار پاسدار صحرایی آماده کرده‌ایم .

وی ادامه داد: جواد همراه با خانواده اش در فاصله سالهای 61 تا 64 در منطقه ای به نام پادگان شهید بهشتی در اهواز ساکن می شوند و این پسر 9 ساله به دلایلی با جنگ درگیر شده و حتی در مواردی مقابل دشمن هم قرار می گیرد.

شیردل عنوان کرد: ماخاطرات وی را که در حال حاضر 32 سال دارد پس از 6 ساعت گفتگو در کتابی 80 صفحه ای تدوین کرده و به انتشارات سوره مهر تحویل داده‌ایم.

نویسنده کتاب "شب موصل" در پایان با اشاره به اینکه این کتاب برای گروه سنی بزرگسال تدوین شده است بیان کرد: در این کتاب جواد صحرایی درباره تبعات جنگ بر خودش، پدرش که در حال حاضر سردار بازنشسته سپاه است و دیگر اعضای خانواده اش صحبت می کند که حاوی نکات جالبی است.

کد مطلب 1052849

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