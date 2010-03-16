به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان که در نشست خبری رئیس سازمان تربیت بدنی با خبرنگاران حضور داشت ضمن بیان این مطلب افزود: آقایان قطبی و پیروانی همچنان در راس کادر فنی تیم های ملی فوتبال ایران به فعالیت شان ادامه خواهند داد. از این پس قصد داریم براساس نظرات و پیشنهادات اعضای کمیته فنی پیش برویم.

وی ادامه داد: قطعا هر جا احساس کنیم که با ترمیم یا تقویت کادر فنی تیم های ملی و یا حتی ایجاد تغییرات نیاز است این کار را خواهیم کرد اما فعلا کادر فنی این دو تیم کار خود ادامه خواهند داد.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه به انتشار گزارش کمیته بازاریابی این فدراسیون اشاره کرد و گفت: بزودی گزارش کاملی از عملکرد این کمیته را منتشر خواهیم کرد.

کفاشیان در مورد مذاکره با مربیان خارجی گفت: این یک امر طبیعی در فوتبال است که با مربیان و فدراسیون های خارجی مذاکره می کنیم.

وی در مورد برنامه های آینده فدراسیون فوتبال نیز گفت: سال شلوغ و پرکاری را پیش رو داریم و امیدواریم همراه با موفقیت و قهرمانی برای تیم های مختلف ایران باشد.