خشکسالی به 60 درصد منابع آبی شیراز خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی دهقانی فارسی ظهر سه شنبه در نشستی خبری افزود: به رغم بارندگیهایی که امسال رخ داد هنوز بارندگی در شهرستان با کاهش 15 درصدی مواجه بوده که جبران خشکسالیهای گذشته را نکرده است.

وی در عین حال تاکید کرد: به رغم این وضعیت خشکسالی و کمبود بارشها، شهرستان شیراز در بحث تولیدات زراعی و گیاهی در سال جاری وضعیت به نسبت مناسبی با توجه به کمبود منابع آبی داشته و در تولیداتی پروتئینی 23 هزار و 399 تن گوشت مرغ، 15 هزار و 657 تن شیر، پنج هزار و 13 تن تخم مرغ و 90 تن عسل تولید شده اشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با اشاره به سیاست این مجموعه در استفاده از آبیاری تحت فشار و سیستمهای آبیاری نوین بیان کرد: در این خصوص شهرستان شیراز نسبت به سنوات گذشته با افزایش 100 درصدی مواجه بوده و امید می رود در پی این امر منابع آبی شهرستان نیز افزایش یابد.