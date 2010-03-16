میلی باند در تحریک چین عیله ایران شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "یانگ جیه چی" وزیر امور خارجه چین اعلام کرد که اعمال تحریم راه حل مخالفت با برنامه هسته ای ایران نیست و در این راه مذاکرات بیشتر نتیجه می دهد.

وزیر خارجه چین که همراه با "دیوید میلی باند" همتای انگلیس خود در کنفرانس خبری سخن می گفت در ادامه افزود : تحریم یک راه حل اصولی برای حل موضوع هسته ای ایران نیست و این موضوع به طور مناسب از طریق انجام مذاکرات به نتیجه می رسد.

چین در حالی همچنان با اعمال تحریم علیه ایران مخالفت می کند که میلی باند با هدف متقاعد کردن پکن با اعمال دور جدید تحریم ها علیه تهران به پکن سفر کرده است.

آسوشیتد پرس می نویسد: در حالی که روسیه در حال نزدیک شدن به آمریکا در موضوع اعمال تحریم های جدید علیه ایران است اما چین همچنان در برابر این خواسته ایستاده است.