اختلاف قیمت سکه طرح قدیم و جدید به 20 هزار تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امروز قیمت فروش هرقطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم توسط صرافان بازار تهران287 هزار تومان و قیمت خرید آن 281 هزار تومان است.

در حالی که حداکثر قیمت خرید و فروش انواع سکه یکهزار و 500 تومان است، در پی توقف ضرب سکه طرح قدیم توسط بانک مرکزی و کامیاب شدن آن اختلاف قیمت خرید و فروش این نوع سکه به 6 هزار تومان رسید.

همچنین صرافان بازار تهران قیمت فروش هر قطعه سکه طرح جدید ( طرح امام "ره" ) را 267 هزار تومان و قیمت خرید آن را 264 هزارو 500 تومان اعلام می کنند. با توجه به این امر قیمت فروش سکه طرح قدیم و جدید به 20 هزار تومان رسیده است.

محمد کشتی آرای نائب رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر دلیل اختلاف قیمت سکه طرح قدیم و جدید در بازار را کمیاب شدن سکه طرح قدیم عنوان کرد و گفت: فروشندگان سکه از فروش سکه طرح قدیم در بازار امتناع می ورزند و همین امر باعث افزایش قیمت سکه طرح قدیم و اختلاف قیمت آن با سکه طرح جدید شده است.

وی همچنین یکی دیگر از دلایل اختلاف قیمت سکه طرح قدیم و جدید را عدم ضرب سکه تمام بهار طرح قدیم توسط بانک مرکزی اعلام کرد.

امروز قیمت فروش و خرید هر قطعه سکه نیم بهار آزادی نیز توسط صرافان بازار تهران به ترتیب 135 هزار تومان و 133 هزارو 500 تومان و قیمت فروش و خرید هر قطعه ربع سکه بهار آزادی نیز به ترتیب 68 هزارو 500 تومان و 67 هزار تومان است.

همچنین قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار امروز تهران 27 هزارو 10 تومان اعلام شد.