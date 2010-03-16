موانع احداث پل دوم هلیل رود بزودی برطرف می شود

محمد جواد کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: شهرستان جیرفت از شهرستانهای سیل خیز استان کرمان است و به همین دلیل احداث پل دوم رودخانه هلیل رود در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه احداث این پل از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان کرمان می باشد گفت: موانع احداث این پل در جیرفت در حال برطرف شدن است به همین دلیل جلسات مختلفی با دو مشاور ساحت پل صورت گرفته است و جمع بندی آن تا 30 فروردین ماه اعلام می شود.

کامیاب اضافه کرد: اگر تمهدیدات جدید نیز برای ساخت پل لازم باشد، اندیشیده می شود و نگرانی در خصوص احداث پل وجود ندارد و از سال آینده این پروژه آغاز می شود.

وی درخصوص پل دوم رودخانه ملنتی نیز گفت: در زمان پیک بارندگی در این منطقه نیز شاهد مشکلاتی از جمله ترافیک هستیم که با توجه به افزایش 120 درصدی اعتبارات عمرانی استان کرمان طی لایحه بودجه امیدواریم با همکاری مجلس این مشکلات نیز برطرف شود.