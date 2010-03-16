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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۴۷

ایران در زمینه سلولهای بنیادین جز 10 کشور اول دنیاست

مشهد - خبر گزاری مهر: قائم مقام دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور گفت: ایران در زمینه پیشرفتهای علمی در سه سال گذشته رتبه اول جهان اسلام را به خود اختصاص داده و در زمینه پیشرفت علمی سلولهای بنیادین نیز جز 10 کشور اول دنیاست.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن قدسی پور عصر سه شنبه در هفتمین همایش حوزه و تحول در دفتر تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی افزود: اتکای علوم انسانی به نظریات غربی را از جمله مشکلات فرآروی این علوم است .

رئیس مرکز تحقیقات سیاسی کشور اظهار داشت: باید با عزم جدی علوم انسانی را به سمت اسلامی شدن پیش برد و با تدوین کتب مبتنی بر نظریات اسلامی شاهد تحول جدی در این بخش در کشور بود.

وی اظهار داشت: تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های مختلف کشورمان از 60 هزار دانشجو قبل از انقلاب هم اکنون به 3.5 میلیون نفر افزایش یافته است .

رئیس مرکز تحقیقات سیاسی کشور اظهار داشت: با تلاش متخصصان توانمند کشورمان در سنوات اخیر، هم اکنون کشورمان در ساخت موشک ماهواره بر رتبه نخست را در منطقه به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 1052860

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