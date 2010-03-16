دهن کجی اوباما به فلسطینی ها و حمایت پشت پرده واشنگتن از تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، با وجود اعلام صهیونیستها برای ساخت هزار و 600 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس همزمان با سفر "جو بایدن" معاون رئیس جمهوری آمریکا به سرزمینهای اشغالی، هیچ نشانه ای مبنی بر انجام اقدامی خاص و مصمم برای تنبیه همپیمان اصلی ایالات متحده وجود ندارد و دولت آمریکا عمیقا خشم خود را از این مسئله ابراز نکرده است.

به نوشته این روزنامه انگلیسی، در پی اعلام صهیونیستها برای ساخت هزار و 600 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس اشغالی تنش میان واشنگتن و تل آویو در بدترین وضعیت خود در 35 سال گذشته قرار گرفته است.

ایندیپندنت در ادامه می نویسد: در سال 1991 در نتیجه توسعه شهرک سازی، دولت بوش پدر وامهای اهدایی به رژیم صهیونیستی را محدود کرد .



همچنین دو ماه گذشته "جرج میچل" فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه بر انجام اقدامی مشابه با اقدام بوش پدر تاکید کرد، اما تا کنون تغییراتی اساسی صورت نگرفته است.

"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی با این طرز تفکر که دولت اوباما از توسعه شهرک سازی در بیت المقدس حمایت می کند و هیچ رئیس جمهوری در آمریکا جرئت نادیده گرفتن واقعیتهای سیاست داخلی را دست کم در انتخابات ندارد، همچنان بر ساخت واحد های مسکونی جدید تاکید می کند.

با وجود تنشهای به وجود آمده در روابط تل آویو و واشنگتن و خشم جامعه بین المللی از ساخت واحدهای جدید در بیت المقدس اشغالی، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته بر ادامه شهرک سازی در این مکان مقدس تاکید کرد.

اظهارات نتانیاهو درباره ساخت واحدهای مسکونی در بیت المقدس در حالی بیان می شود که "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز دوشنبه گفت تنها در صورت توقف شهرک سازی حاضر به از سرگیری مذاکرات سازش خواهد بود.