1450 کیلومتر از راه های اصلی لرستان خط کشی شد

ناصر محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در آستانه سفرهای نوروزی اجرای عملیات خط کشی و نصب انواع علائم ایمنی در طول یک هزار و 450 کیلومتر از راههای اصلی لرستان انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین به منظور ارتقا ضریب ایمنی در سطح راههای لرستان بیش از یک هزار و 580 تابلوی ایمنی در سطح راههای این استان تهیه و نصب شده است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان لرستان با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای ایمن سازی راههای لرستان عنوان کرد: بیش از هفت هزار بازتاب ایمنی و نصب بیش از شش هزار سرعت گیر استاندارد از دیگر اقدامات این اداره کل در آستانه ایام نوروز در این استان می باشد.

محبی یادآور شد: همچنین بیش از 15 دستگاه چشمک زن خورشیدی و10 عدد چراغ هشدار دهنده در نقاط پر حادثه استان نیز نصب شده است.

وی همچنین با اشاره به تهیه و نصب بیش از 10 تابلو و بنر با مضمون شعارهای ایمنی راه در سطح راههای لرستان، بیان داشت: نظافت و شستشوی بیش از سه هزار علائم و تابلوهای ایمنی نیز از دیگر اقدامات این اداره کل می باشد.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان لرستان با اشاره به نصب بیش از سه کیلومترگارد ریل در سطح راههای لرستان، خاطر نشان کرد: اعتبار تخصیص یافته برای اجرای فعالیت های یاد شده در سطح راههای لرستان بالغ بر شش میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است.

محبی با بیان اینکه در راستای تسهیل در امر تردد و جلوگیری از هر گونه اختلال در رفت و آمد وسایط نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته است، یادآور شد: همچنین در این راستا تعمیر و مرمت هشت کیلومتر از شبکه های روشنایی و ساماندهی و ایمن سازی ورودی های لرستان نیز انجام شده است.

وی یادآور شد: اعتبار تخصیص یافته در امر تعمیر و مرمت شبکه های روشنایی و ایمن سازی ورودی های استان بالغ بریک هزار و 960 میلیون ریال بوده است.