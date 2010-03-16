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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۴۱

تمامی ارگانهای اجرایی خراسان رضوی آماده خدمت به زائران امام رضا (ع) هستند

تمامی ارگانهای اجرایی خراسان رضوی آماده خدمت به زائران امام رضا (ع) هستند

مشهد- خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: تمامی ارگان های اجرایی خراسان رضوی آماده خدمت رسانی به زائران امام رضا (ع) هستند.

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ،محمود صلاحی عصر سه شنبه در آستانه  سفر زائران و گردشگران به خراسان رضوی در استانداری خراسان رضوی  افزود: ضریب اشغال تخت در استان و مشهد مناسب است.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد :در ایام شلوغی  بعضا با کمبود هایی مواجه هستیم که برای رفع این مشکلات و رفاه حال مسافران در همین راستا برای ایام نوروز دستور آماده کردن 10 هزار کلاس برای فرهنگیان و نیز اقامتگاههای  برای زائران داده شده است .

وی تاکید کرد : دردو ماه گذشته 300 دستگاه اتوبوس شهری با همکاری وزارت کشور و ستاد تبصره 13 به مشهد اعزام شده است ولی باید در سال آینده تعداد قابل توجهی اتوبوس و ون به ظرفیت مشهد اضافه شود.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد : البته ورود جمعیت چند میلیونی به شهر مقدس مشهد تبعاتی را دارد که ما تلاش می کنیم این تبعات را به حداقل رسانده و در صورت نیاز از منازل شخصی مورد تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استفاده می کنیم.
 


 

کد مطلب 1052865

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