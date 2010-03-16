تمامی ارگانهای اجرایی خراسان رضوی آماده خدمت به زائران امام رضا (ع) هستند

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ،محمود صلاحی عصر سه شنبه در آستانه سفر زائران و گردشگران به خراسان رضوی در استانداری خراسان رضوی افزود: ضریب اشغال تخت در استان و مشهد مناسب است.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد :در ایام شلوغی بعضا با کمبود هایی مواجه هستیم که برای رفع این مشکلات و رفاه حال مسافران در همین راستا برای ایام نوروز دستور آماده کردن 10 هزار کلاس برای فرهنگیان و نیز اقامتگاههای برای زائران داده شده است .

وی تاکید کرد : دردو ماه گذشته 300 دستگاه اتوبوس شهری با همکاری وزارت کشور و ستاد تبصره 13 به مشهد اعزام شده است ولی باید در سال آینده تعداد قابل توجهی اتوبوس و ون به ظرفیت مشهد اضافه شود.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد : البته ورود جمعیت چند میلیونی به شهر مقدس مشهد تبعاتی را دارد که ما تلاش می کنیم این تبعات را به حداقل رسانده و در صورت نیاز از منازل شخصی مورد تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استفاده می کنیم.





