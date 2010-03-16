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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۲۹

رئیس فرهنگسرای ملل منصوب شد

رئیس فرهنگسرای ملل منصوب شد

طی حکمی از سوی سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سید محمد حسین حجازی به سمت مدیر مراکز فرهنگی هنری منطقه یک و فرهنگسرای ملل انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجازی در مراسم معارفه خود گفت: فرهنگ، زیر ساخت پایه ای کشور است و اگر بسترسازی مناسب فرهنگی را نتوانیم اجرا کنیم، در مسایل دیگر نیز دچار نقص می شویم.

وی تصریح کرد: در مسایل سیاسی و اقتصادی، ما از طریق ارتباطات فرهنگی می توانیم موثر باشیم، لذا در شهر تهران که زیبائیها و مزیتهای بسیار جدی دارد، یکی از وظایف ما در حوزه بین الملل این است که با اتحاد مجموعه های بین المللی، زیبائیهای شهرمان را به جوامع دیگر نشان دهیم و دراین حوزه، همچنان که دکتر قالیباف اشاره کرده اند، باید معرفت و منزلت ایران اسلامی را نشان دهیم، پس در زا ویه فرهنگ می توانیم این نقش جدی را ایفا کنیم.

فرهنگسرای ملل در بوستان قیطریه واقع شده و پیش از این، بهنام خادم ریاست آن را برعهده داشت. خادم هم اکنون مدیریت مراکز فرهنگی هنری منطقه 2 و ریاست فرهنگسرای ابن سینا را برعهده دارد.
 

کد مطلب 1052867

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