رئیس فرهنگسرای ملل منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجازی در مراسم معارفه خود گفت: فرهنگ، زیر ساخت پایه ای کشور است و اگر بسترسازی مناسب فرهنگی را نتوانیم اجرا کنیم، در مسایل دیگر نیز دچار نقص می شویم.



وی تصریح کرد: در مسایل سیاسی و اقتصادی، ما از طریق ارتباطات فرهنگی می توانیم موثر باشیم، لذا در شهر تهران که زیبائیها و مزیتهای بسیار جدی دارد، یکی از وظایف ما در حوزه بین الملل این است که با اتحاد مجموعه های بین المللی، زیبائیهای شهرمان را به جوامع دیگر نشان دهیم و دراین حوزه، همچنان که دکتر قالیباف اشاره کرده اند، باید معرفت و منزلت ایران اسلامی را نشان دهیم، پس در زا ویه فرهنگ می توانیم این نقش جدی را ایفا کنیم.



فرهنگسرای ملل در بوستان قیطریه واقع شده و پیش از این، بهنام خادم ریاست آن را برعهده داشت. خادم هم اکنون مدیریت مراکز فرهنگی هنری منطقه 2 و ریاست فرهنگسرای ابن سینا را برعهده دارد.

