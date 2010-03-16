افزایش سرعت تندباد در اردبیل/ خاک و سنگ از آسمان می بارد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، تندباد شدید که نسبت به دیروز 20 کیلومتر نیز بر سرعت آن افزوده شده است، هم اکنون نواحی مرکزی، شمال شرقی و جنوبی استان را فراگرفته است.

سرعت تندباد و طوفان به حدی است که شهروندان اردبیلی شاهد بارش شدید خاک و سنگ ریزه از آسمان بوده و همین امر تردد در شهر و زندگی عادی مردم را به نحو محسوسی تحت تاثیر قرار داد.



در حال حاضر درختان بسیاری در سطح شهر شکسته و در نواحی حاشیه شهر و برخی از روستاهای شهر ستان اردبیل نیز شاهد فرو ریختن دیوار منازل و آسیب جدی به اماکن شخصی بوده‌ایم.

در سطح شهر اردبیل نیز به مغازه ها و اماکن مسکونی، تابلوهای تبلیغاتی و راهنمایی و رانندگی، چراغ‌های روشنایی معابر عمومی، چندین دستگاه خودرو و ... خسارات زیادی وارد آمده است همچنین با توجه به سرعت و قدرت باد بسیاری از تیرهای چراغ برق در داخل شهرهای اردبیل، مشکین شهر، نمین، نیر و خلخال و نیز خارج از شهر را از جا کنده و موجب قطع برق بسیاری از نواحی این شهرستانها شده است.



هنوز برآورد مشخصی از خسارت‌های وارده به اماکن خصوصی و دولتی و نیز تاسیسات زیربنایی استان صورت نگرفته اما آنچه که هم اکنون قابل مشاهده است، پیش بینی می‌شود خسارات زیادی در این استان طی دو روز اخیر صورت گرفته باشد.



تداوم این شرایط جوی طی دو روز گذشته آلودگی هوای شهرستان اردبیل را به میزان قابل توجهی افزایش داده به طوری که گرد و غبار و آلاینده‌ها میزان دید در طول روز را کاهش داده و مشکلات تنفسی برای شهروندان ایجاد کرده است.



پیش از این مدیرکل محیط زیست استان اردبیل از نصب دستگاه‌های سنجش آلاینده‌های هوا در سطح شهر اردبیل خبر داده بود اما به دلیل عدم تحقق این مهم میزان این آلاینده‌ها به صورت کامل مشخص نبوده و تماسهای مکرر خبرنگار مهر با مدیرکل محیط زیست استان نیز بی پاسخ مانده است.



طی دو روز آینده برف و باران اردبیل را فراخواهد گرفت



مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر سرعت تندباد و طوفان فعلی در این استان را 120 کیلومتر در ساعت عنوان کرد.



رسول همتی افزود: هم اکنون نواحی مرکزی و شمال شرقی استان تحت تاثیر تندباد و طوفان بوده و در نواحی شمالی استان بارش باران گزارش شده است.



وی با بیان اینکه این پدیده تا اواسط امشب در استان پایدار خواهد بود، اضافه کرد: پیش بینی می‌شود از عصر امروز سرعت تندباد و طوفان در این نواحی به میزان قابل توجهی افزایش یابد.



مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اردبیل از بارش برف و باران در طی دو روز آینده در قسمت عمده‌ای از نواحی استان خبر داد و یادآور شد: از اواخر روز چهارشنبه با ورود سامانه بارش‌زا و ناپایدار از سمت شمال غرب به کشورمان بارش برف، باران و هوای مه آلود استان را فراخواهد گرفت.



وی متذکر شد: همچنین از روز چهارشنبه با افت 5 تا 15 درجه‌ای دمای روبرو خواهیم بود و این شرایط تا شنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت.

برگزاری جشن‌های چهارشنبه آخر سال مهمترین نگرانی ستاد بحران استان اردبیل



مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون تندباد و طوفان با بیش از 125 کیلومتر در ساعت بسیاری از نواحی این استان را تحت تاثیر قرار داده است.



علی اسلامی سرعت تندباد را 20 تا 25 کیلومتر بیشتر از سرعت تندباد روز گذشته عنوان کرد و افزود: هم اکنون تندباد در شهرستان‌های اردبیل، میر، هیر، خلخال، مشکین شهر، نمین و ... تداوم داشته و با شدت ادامه دارد.



وی با بیان این که پیش بینی می‌شود تندباد تا نیمه شب امشب در استان در جریان باشد اضافه کرد: از بعدازظهر امروز بر شدت تندباد افزوده خواهد شد.



مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان اردبیل برگزاری جشن‌های چهارشنبه آخر سال را در این شرایط جوی عمده‌ترین نگرانی مدیران بحران استان برشمرد و تصریح کرد: بروز آتش سوزی با توجه به سنت دیرینه چهارشنبه آخر سال در این شرایط قابل پیش بینی و نگرانی است.



وی ابراز داشت: روشن کردن آتش بدون رعایت نکات ایمنی در این شرایط جوی باعث خواهد شد که آتش پخش شده و با غیرقابل کنترل شدن به شدت توسعه یابد.



اسلامی از آمادگی و هماهنگی ستاد بحران استان با مراکز آتش‌نشانی، اورژانس، نیروی انتظامی و ...خبر داد و از مردم استان خواست که به نکات ایمنی و هشدارهای کارشناسان توجه کرده و از روشن کردن آتش خودداری نمایند و یا در مسیر تندباد آتش روشن نکنند.



وی همچنین با اشاره به آمادگی کامل ستاد بحران استان در مقابله با حوادث طبیعی خاطرنشان کرد: خسارتهای ناشی از تندباد در طی دو روز گذشته در آینده نزدیک برآورد و اطلاع رسانی خواهد شد.



مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان عمده‌ترین خسارتهای این پدیده را قطع برق در بسیاری از نواحی اردبیل و شهرستانهای مرکزی و شمال شرقی استان، قطع اشجار سطح شهر و نیز خسارت به تاسیسات برق و زیربنایی استان عنوان کرد.



80 درصد برق نواحی مرکز استان اردبیل قطع است



معاون بهره برداری شرکت برق استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قطع برق در شهرستانهای خلخال، نمین، مشکین شهر و به ویژه اردبیل گفت: هم اکنون بیش از 80 در صد برق این شهرستان‌ها قطع است.

محمدحسین دیده بان با اشاره به قطع کامل برق و مشکلات عمده در یکی از روستاهای شهرستان خلخال افزود: در نواحی مرکزی و جنوبی استان بیش از سایر مناطق با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستیم.



وی بیشترین مشکلات شرکت برق استان را در این شرایط جوی خسارت به خطوط هوایی عنوان کرد و ابراز داشت: شکستگی و سوختگی مقرها و پارگی کابلها و سیمها با واژگونی درختان عمده‌ترین دلایل قطع ارتباط در خطوط هوایی است.



دیده‌بان برخورد کابل با یکدیگر در اثر ورزش تندباد، شکستگی و سوختگی مقرها، ایجاد اتصال، قطع ارتباط سیمها و کابلهای توزیع برق، واژگونی تیر چراغ برق و ... را از مهمترین دلایل قطع برق در برخی از شهرهای استان عنوان کرد.



وی با بیان اینکه تا کنون بیش از 15 تیر چراغ برق به صورت کامل واژگون شده است تصریح کرد: واژگونی و قطع ارتباط این دکل های انتقال برق دلیل اصلی قطع برق قسمت وسیعی از شهرستان اردبیل می‌باشد.



معاون بهره برداری شرکت برق استان اردبیل با بیان اینکه هنوز برآورد کاملی از خسارتهای احتمالی انجام نشده است، اضافه کرد: تمام عوامل و گشتهای این شرکت به منظور ترمیم خطوط و اتصال ارتباط بسیج شده اند اما پایداری این شرایط جوی فعالیت‌ اکیپها را مشکل کرده است.