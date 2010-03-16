به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی که امروز به عنوان مشاور رئیس سازمان تربیت بدنی در نشست خبری علی سعیدلو شرکت کرده بود در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب به زمان معرفی اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس اشاره کرد و افزود: در چند ماه گذشته بررسی های زیادی روی انتخاب اعضای هیئت مدیره داشته ایم و تاکنون حضور سه عضو قطعی شده است.

وی ادامه داد: در فهرست ابتدایی ما 15 نامزد حضور در هیئت مدیره حضور داشتند که شامل افرادی با سمت ها و توانایی های مختلف بود. امیدوارم که بتوانیم بزودی اعضای هیئت مدیره را انتخاب و معرفی کنیم. با تلاشی که آقای سعیدلو انجام می دهند پیش بینی می شود در آغاز سال جدید اعضای هیئت مدیره معرفی شوند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس ادامه داد: نمی خواهیم افرادی در هیئت مدیره حضور داشته باشند که فقط اسم شان در هیئت مدیره باشد. اعضا باید افرادی قوی و توانا باشند که مشکلات باشگاه را حل کنند.

کاشانی سپس به مشکلات این باشگاه اشاره کرد و گفت: متاسفانه باشگاهی با قدمت 50 ساله هنوز زمینی برای تمرین ندارد و ورزشگاه صنایع دفاع برای یکسال تمرین کردن پرسپولیس 300 میلیون تومان از ما درخواست کرده است.

حبیب کاشانی در مورد سایر مشکلات باشگاه نیز گفت: پس از سالها توانسته ایم برای تمرین بازیکنان 6 آدمک از دبی با خواهش و تمنا وارد کنیم تا از این به بعد بازیکنان برای ضربات ایستگاهی خودشان برابر توپ نایستند.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم با حمایت های سازمان تربیت بدنی بتوانیم در آینده ای نزدیک برای این باشگاه ورزشگاه آبرومندی را اختصاص دهیم.