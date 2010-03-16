200 تن گوشت قرمز و مرغ در خرم آباد توزیع شد

فرماندار خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان اظهار داشت: همچنین در راستای تنظیم بازار بیش از 600 تن انواع میوه به ویژه سیب و پرتقال توسط بازرگانی خرم آباد در سطح این شهرستان توزیع شده است.

شریعت نژاد همچنین از توزیع 180 تن برنج در خرم آباد خبر داد و یادآور شد: در آستانه تعطیلات نوروزی و به منظور تامین نیازمندیهای عمومی مردم بیش از 90 تن روغن و 61 تن قند و شکر در سطح این شهرستان توزیع شده است.

وی با اشاره به دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده در این زمینه، یادآور شد: ساماندهی اماکن گردشگری و تفریحی، توزیع بروشورهای تبلیغاتی به منظور معرفی قابلیت های لرستان و پاکسازی ورودی های شهر خرم آباد از جمله اقدامات انجام شده است.