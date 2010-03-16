روز جهانی شعر به شیراز بازگشت/ پیش بینی سه برنامه ویژه

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سال گذشته روز جهانی شعر با طرح این موضوع که برگزاری این روز با ایام نوروز متقارن بوده و از این رو استقبال کمی از مراسم به عمل می آمد از برنامه های بنیاد حذف شد اما زمانیکه علی اکبر صفی پور درسمت مدیر عامل بنیاد فارس شناسی قرار گرفت، قول داد که این برنامه را دوباره برگزار کند.

وی امروز سه شنبه در نشستی خبری حضور یافت و با اعلام برگزاری روز جهانی شعر که با نوروز مقارن است گفت: برای روز جهانی شعر سه ویژه برنامه پیش بینی شده که یک برنامه با عنوان شعر آیینی در حرم حضرت شاهچراغ(ع) از ساعت 10 تا 12 اول فروردین برگزار می شود، پس از آن برنامه ی شعر،عشق و عرفان در آرامگاه حافظ از ساعت 16 تا 18 پذیرای علاقه مندان شعر است و پایان بخش ویژه برنامه ی روز جهانی شعر که با عنوان شعر و حکمت برگزار می شود از ساعت 19 تا 21 آرامگاه سعدی شیرازی میزبان شعرا و فرهنگوران خواهد بود.

مدیر عامل بنیاد فارس شناسی خاطرنشان کرد: در این ویژه برنامه ها آیین شعرخوانی وسخنرانی به همراه هنرنمایی نقاشان و خوشنویسان استان بصورت زنده گنجانده شده است.

وی تاکید کرد: یکی از اولویتهای بنیاد پرداختن به دریافت عنوان شیراز شهر خلاق ادبی از سازمان یونسکو بوده که پیگیری و پیوستن به این مقوله آغاز شده و نخستین برنامه در این قالب، ویژه برنامه روز جهانی شعر است و در کنار این امر یکی از اهداف اصلی بنیاد تقویت شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) با تشکیل دبیرخانه دائمی است که با جدیت دنبال می شود.

شیراز مهرماه 89 میزبان همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول

صفی پور در ادامه این نشست خبر داد که شیراز مهرماه 89 میزبان همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول است ضمن اینکه در سال 89 برای بزرگداشت 10 نفر از مفاخر فارس نیز پیش بینی هایی صورت گرفته است.

وی همچنین از تدوین یک برنامه مدون برای سال 1389 خبر داد و افزود: گنجاندن طرح هایی که در سفر سوم هیئت دولت به فارس تصویب شد در اولویت این برنامه به شمار می رود.