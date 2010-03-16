به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره تئاتر دانشگاهی، این سمینار در دو روز و با حضور میهمانان خارجی، اساتید داخلی و قرائت مقالات برگزیده بخش پژوهش جشنواره در تاریخ 8 و 9 اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود.



بنا بر این گزارش، امسال بیش از 30 اثر در این بخش شامل مقاله و ترجمه به دبیرخانه ارسال شد که نشان از رشد کمی و کیفی این بخش دارد. بنا بر اعلام دبیرخانه ارزیابی و داوری آثار این بخش را هیئتی مرکب از دکتر عطاءالله کوپال، استاد منصور ابراهیمی و دکتر سعید اسدی بر عهده دارند.



اسامی منتخبان این بخش برای قرائت مقاله هفته قبل از برگزاری جشنواره اعلام خواهد شد.



همچنین از دیگر فعالیت های بخش پژوهش جشنواره برگزاری کارگاه‌های آموزشی است که تاکنون سه کارگاه آموزشی برگزار شده است. این کارگاهها شامل کارگاه نمایش رادیویی، کارگاه روش تحقیق در تئاتر و کارگاه ماکت صحنه بوده و دو کارگاه نیز با عناوین تئاتر محیطی به سرپرستی قطب‌الدین صادقی و اجرای آثار شکسپیر به سرپرستی فرهاد مهندس پور فروردین ماه برگزار می‌شود.



در اسفند ماه سال جاری چهار کارگاه نیز در جشنواره مناطق به سرپرستی اساتیدی چون علی عمرانی، سعید اسدی، فارس باقری و رضا صمدپور برگزار شد و در راستای اهداف پژوهشی جشنواره نیز از سوی میهمانان و اساتید خارجی نیز کارگاه‌های آموزشی در حوزه های مختلف هنر نمایش برگزار خواهد شد.



سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی از 10 تا 18 اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود.

