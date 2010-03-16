بازنگری قانون انتخابات در مجلس بررسی می شود/ بودجه دقیق تر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل مجلس شورای ملی در پاسخ به سئوال شبکه خبر مبنی بر ارزیابی وی از سیر رسیدگی به بودجه گفت: سیر رسیدگی به بودجه مطلوب بود و با همکاری نمایندگان و دولت این مسیر به نحو مناسبی طی شد ، تغییرات در بودجه نیز ناچیز بود.

وی افزود: در مجموع به لحاظ کارشناسی مسیر مطلوبی برای بودجه طی شد ولی بقیه کار به عهده بخش اجرا است.

وی هدفمند کردن یارانه ها را نیز مهمترین دستور کار سال 88 در مجلس عنوان کرد و گفت: برخی از لوایح و طرح های بسیار مهم در دستور کار قرار گرفته و در حال نهایی شدن است. تشکیل کابینه نیز از موضوعات بسیار مهمی بود که در سال گذشته به آن پرداخته شد. در کل سال گذشته بخش اعظمی از انرژی مجلس صرف مسائل نظارتی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایسنا درباره رسیدگی به قضیه کوی دانشگاه تهران اظهار داشت: از ابتدای امر این موضوع مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و هیئتی تشکیل شد که با سرعت عمل کرد و بسیاری از مشکلات را در همان ابتدای کار به نتیجه رساند. علاوه بر آن نتایجی نیز به قوه قضائیه داده شد ولی چنانچه به گزارش جدیدی در این رابطه برسیم به اطلاع عموم خواهیم رساند.

لاریجانی در پاسخ به سئوال شبکه خبری الجزیره درباره اختلاف آمریکا و اسرائیل در زمینه مسائل مربوط به فلسطین گفت: در این زمینه نمی توانیم قضاوت صد درصدی داشته باشیم، ولی به هر تقدیر دو حالت بیشتر وجود ندارد یا اینکه آمریکایی می خواستند که مسائل فلسطین را حل کنند که رژیم صهیونیستی به صورت تحقیر آمیز با آمریکایی ها برخورد کرد و یا زد و بندی پشت پرده در کار است.

وی افزود: به هر حال فشار این قضیه بر مردم فلسطین بوده و ثابت شد که آن عده که به این مذاکرات سست دل خوش کرده بودند نتیجه ای نمی گیرند و باید به مقاومت خود ادامه دهند.

رئیس مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار جام جم در رابطه با اعمال تحریم ها و افزایش تهدیدها در سال آینده به خطر مسائل هسته ای ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران در مسائل هسته ای روابط آژانس را پذیرفته و زیر نظر این آژانس فعالیت های خود را ادامه خواهد داد. البته در سال جاری یک رفتار فریبکارانه به خاطر تامین سوخت راکتور تهران از سوی آنان دیده شد که وقتی پاسخ دلخواهشان را از ایران نگرفتند خیلی زود دوباره به سمت روش های قدیمی خود مثل چماق و هویج رفتند ولی در نهایت باز هم به این نکته رسیدند که از این استراتژی نیز جواب روشنی نخواهند گرفت.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران این گونه رفتارها را درست نمی داند و باید کل ماجرا را با یک ظرفیت دیپلماتیک و از دالان دیپلماسی حل کرد.

لاریجانی در پاسخ به خبرنگار پرس تی وی که درباره قانون انتخابات از او سئوال کرد نیز گفت: قانون انتخابات طی سالهای اخیر با تغییرات بسیاری روبرو بوده است، البته مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز سیاست های این قانون را مورد بررسی قرار خواهد داد و از این رو احتمالا مجلس بر اساس آن قانون بازبینی در قانون انتخابات را یک بار دیگر در دستور کار خود قرار می دهد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران درباره تغییرات ایجاد شده در بودجه افزود: بودجه سال جاری تغییرات بسیار کمی داشته و مبنای کار مجلس لایحه بودجه ارسالی از سوی دولت بود.

رئیس مجلس با بیان اینکه در اعتبارات هزینه ای سال آینده حدود نیم درصد تغییر داشته است، انطباق بودجه سال آینده را با اسناد بالادستی و قوانین موضوع یکی از اقدامات برجسته مجلس عنوان کرد و گفت: این اقدام یک کار تکنیکی و حرفه ای بود که موجب رونق اقتصاد در سال آینده خواهد شد.

لاریجانی تاکید کرد: قانون بودجه چارچوب های کارشناسانه تر و دقیق تری را پیدا کرده است.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به شبکه الفرات عراق نیز در رابطه با همکاری های مجلس و دولت گفت: مبنای مجلس همکاری دوستانه با سایر قوا است ولی در کنار این گفتگوها نقادان نیز بسترساز جهش ما خواهند بود.

وی افزود: البته برخی زندگی خود را در همین اختلاف ها می جویند و در صدد فرار از موضوعات بوسیله دامن زدن به اختلافات هستند.

لاریجانی تاکید کرد: هر اختلافی را نمی توان ناشی از مواضع سیاسی دانست. مثلا در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه مجلس و دولت یک امر اختلاف کارشناسانه بود و مشرب مجلس نیز ورود به اختلافات نیست.

وی همچنین در ادامه پاسخ به سئوال همین خبرنگار در مورد رسیدگی به پرونده فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: اصولا این گونه مباحث باید در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گرفته و ابهامات و شبهاتی که برای مردم بوجود آمده روشن شود.

رئیس مجلس در پاسخ به خبرنگار روزنامه خراسان درباره انتقاد رئیس جمهور در کاهش تعرفه خودرو و افزایش تعرفه واردات اقلام محصولات کشاورزی نیز افزود: این دو موضوع هر دو یک منطق دارند و نباید میان آنها تفاوت قائل شد در حالی که تعرفه واردات خودرو 70 درصد بوده و تعرفه واردات میوه جات 4 درصد. اگر باید حمایتی از تولید کنندگان داخلی بوسیله ایجاد تعرفه های گمرکی بشود باید هر دو یک منطق داشته و به نقطه تعادل میان آن دو توجه داشته باشیم.

لاریجانی در پاسخ به سئوال واحد مرکزی خبر درباره نقد رئیس مجلس نسبت به خود مجلس هشتم نیز اظهار داشت: به نظر می رسد که سرعت مجلس در استراتژی تعیین شده کم بوده و باید سرعت عمل معاونت های جدید التاسیس قوانین و نظارت را بیشتر کنیم و در عین حال در موضوع تقنین از نظرات کارشناسی بیشتری استفاده نماییم.

ادامه دارد...