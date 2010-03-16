مسئله سرقت بازار زنجان به سرعت رسیدگی می شود

محمدرئوفی نژاد در گفتگو با خبرنگاران مهر با بیان اینکه تاکنون اطلاعات مختلفی جمع بندی شده و موضوع در حال بررسی دقیق است، افزود: با توجه به اطلاعات مختلف، موضوع در دست پیگری است که زمان اعلام نتیجه نهایی بررسی ها بستگی به تکمیل شدن اطلاعات دارد.

وی با بیان اینکه به کلیه ارگان های مربوطه دستور اکید جهت پیگیری این موضوع را داده ایم ، ادامه داد: روز گذشته به محض اعلام خبر ، نیروهای انتظامی در صحنه حاضر شدند و هم اکنون کار جدی تحقیقاتی و عملیاتی در حال انجام است.

رئوفی نژاد با بیان اینکه برای حفاظت و حراست از بازار کمیته ای در استانداری تشکیل و جلساتی برگزار شده است، افزود: نصب دوربینهای مداربسته و کنترلی یکی از برنامه های حفاظت و حراست از بازار است.

استاندار زنجان بر لزوم محدود کردن ورودی های بازار در هنگام تعطیلات تاکید کرد و افزود: در هنگام تعطیلی بازار باید نقاط اصلی شناسایی و مسدود و همچنین رفت و آمد در برخی نقاط محدود شود که این امر قطعا با کنترل و نظارت نیروی انتظامی صورت خواهد گرفت.