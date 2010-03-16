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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۰۴

در استان مرکزی؛

از ورود خبرنگاران به مراسم تودیع رئیس تعاون روستایی جلوگیری شد

از ورود خبرنگاران به مراسم تودیع رئیس تعاون روستایی جلوگیری شد

اراک - خبرگزاری مهر: از ورود خبرنگاران به مراسم تودیع رئیس سازمان تعاون روستایی استان مرکزی که عصر امروز در سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد، جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این مراسم که با حضور مسئولان سازمان تعاون روستایی کشور، مدیران سازمان تعاون روستایی و مدیران سابق این سازمان برگزار شد، فردی که خود را از کارکنان حراست سازمان جهاد کشاورزی معرفی می کردمانع از ورود آنان به سازمان و محل برگزاری این مراسم شد.

خبرنگاران رسانه های گروهی استان که به دعوت سازمان تعاون روستایی استان مرکزی در این مراسم شرکت کرده بودند با اصرار این فرد به درب ورودی سازمان جهاد کشاورزی منتقل و در پی اصرار خبرنگاران برای ورود به سالن محل برگزاری مراسم این فرد با تهدید خبرنگاران اقدام کرد.

وی که هیچگونه کارت شناسایی از خود به خبرنگاران نشان نداد با الفاظی نادرستی مانع از ورود مسئول روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان مرکزی به محل برگزاری این مراسم شد.

در پی تماس تلفنی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی وی تنها با عذرخواهی از خبرنگاران خواست محل این سازمان را ترک کنند.

کد مطلب 1052882

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