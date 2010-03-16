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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۰۱

عزیز محمدی خبر داد:

فیفا قرارداد مهدوی‌کیا را تایید کرد

فیفا قرارداد مهدوی‌کیا را تایید کرد

رئیس سازمان لیگ برتر از دریافت نامه فدراسیون جهانی فوتبال به فدراسیون ایران در مورد تایید انتقال مهدوی کیا به استیل آذین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز محمدی ضمن بیان مطلب فوق اظهارداشت: نامه رسمی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در مورد انتقال مهدی مهدوی کیا به استیل آذین به دست ما رسیده و بر این اساس قرارداد ایشان کاملا قانونی است.

رئیس سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال همچنین خاطرنشان کرد: با این شرایط باید بگوییم این قرارداد مورد تایید قرار گرفته است و هیچ مشکلی از نظر ما ندارد.

موضوع انتقال مهدوی کیا به تیم فوتبال استیل آذین و زمان ثبت قرارداد این بازیکن اعتراض برخی از تیم های لیگ برتری را در پیش داشت که منجر به انتشار اخبار نادرست و شایعاتی در این زمینه شد.

کد مطلب 1052883

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