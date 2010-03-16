به گزارش خبرنگار مهر، عزیز محمدی ضمن بیان مطلب فوق اظهارداشت: نامه رسمی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در مورد انتقال مهدی مهدوی کیا به استیل آذین به دست ما رسیده و بر این اساس قرارداد ایشان کاملا قانونی است.

رئیس سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال همچنین خاطرنشان کرد: با این شرایط باید بگوییم این قرارداد مورد تایید قرار گرفته است و هیچ مشکلی از نظر ما ندارد.

موضوع انتقال مهدوی کیا به تیم فوتبال استیل آذین و زمان ثبت قرارداد این بازیکن اعتراض برخی از تیم های لیگ برتری را در پیش داشت که منجر به انتشار اخبار نادرست و شایعاتی در این زمینه شد.