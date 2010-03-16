مقاوم سازی بافتهای فرسوده در سال آینده / ایجاد رشته مدیریت بحران در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، حسین باقری در نشست خبری که ظهر روز سه شنبه در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه بودجه ستاد مدیریت بحران در سال 1389، هشت هزار میلیارد تومان خواهد بود، گفت: 50 درصد از این اعتبارات برای پیشگیری از حوادث طبیعی اختصاص می یابد.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور توسعه صنعت بیمه مناطق شهری در مقابل پنج حادثه طبیعی را یکی از برنامه های این ستاد در سال آینده عنوان کرد و افزود: در نظر داریم که مردم با پرداخت حداقل هزینه، منازل خود را بیمه کنند ضمن اینکه بخشی از هزینه ها را از محل کمکهای دولتی برای اجرای این طرح پرداخت می کنیم.

باقری ادامه داد: تست بناهای موجود در شهرها از نظر مقاومت سنجی اولین برنامه ای است که در سال آینده دنبال می کنیم و همچنین پیمانکارانی که استانداردهای ساختمان سازی را رعایت می کنند را به مردم معرفی می کنیم.

رئیس ستاد بحران مدیریت بحران از ایجاد شرکتهای جدید مقاوم سازی در سال آینده خبر داد و گفت: درصدی از فعالیت پیمانکاران در سال آینده به مقاوم سازی اختصاص خواهد یافت و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی مقاوم سازی مناطق فرسوده را نیز آغاز می کنیم.

به گفته باقری 6 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور با بیان اینکه جلسات مشترک با دانشگاههای کشور در سال آینده برگزار می شود، افزود: به دنبال ایجاد رشته مدیریت بحران هستیم و اولین تفاهم نامه را در این زمینه با دانشگاه صنعتی شریف تنظیم کرده ایم.

باقری ادامه داد: همچنین طی تفاهم نامه ای که با موسسه استاندارد داشته ایم قرار است قوانین موجود در خصوص تولید مصالح خانه های مسکونی را بازنگری کنیم.

وی برگزاری همایشهای متعدد در خصوص نقش معنویت در کاهش بلایای طبیعی و گناه در افزایش آن را یکی از برنامه های این ستاد در سال 89 خواند و گفت: این همایشها به دستور رئیس جمهور با همکاری حوزه علمیه برگزار می شود.

رئیس ستاد مدیریت بحران در پایان به طرح استقبال از بهار اشاره کرد و گفت: 700 هزار امدادگر از سازمانها، وزارتخانه ها و نهادهای مردمی طی این 20 روز فعال خواهند بود.