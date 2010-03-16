آزاد راه خرم آباد - پل زال 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

عباس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: پروژه احداث آزادراه خرم آباد - پل زال به طول 104 کیلومتر یکی از بزرگترین و مهمترین طرحهای راهسازی کشور محسوب می شود که از دیماه سال 84 آغاز شده و در حال حاضر 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تامین اعتبار پیش بینی می شود تا اواسط سال آینده به بهره برداری برسد.

وی برآورد کل پروژه را بالغ بر هفت هزار و 500 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این آزادراه علاوه بر اینکه مسافت 165 کیلومتری خرم آباد تا پل زال را حدود 60 کیلومتر کاهش می دهد، موجب کاهش چشمگیر سوانح رانندگی، صرفه جویی در مصرف سوخت و همچنین کاهش زمان سفر در طول مسیر خواهد شد.

مدیر کل راه و ترابری استان لرستان یادآور شد: آزاد راه خرم آباد - پل زال به صورت چهار خطه و با عرضی در حدود 26 متر در دست ساخت است که با احداث یکدستگاه تقاطع غیر همسطح در فاصله 18 کیلومتری جنوب غربی شهرستان خرم آباد آغاز شده و با ساخت یک دستگاه تقاطع غیر همسطح در3.5 کیلومتری روستای پل زال واقع در حدود 60 کیلومتری شهرستان اندیمشک خاتمه می یابد.

رضایی تصریح کرد: با توجه به عبور جاده خرم آباد - پل دختر- پل زال(جاده موجود) از مناطق کوهستانی و پر پیچ و خم و وجود نقاط پر حادثه فراوان در طول این محور، احداث آزادراه خرم آباد - پل زال نقش مهمی در کاهش تصادفات رانندگی و تلفات ناشی از آن خواهد داشت چرا که این آزاد راه با مشخصات استاندارد و به صورت باندهای رفت و برگشت جدا از هم طراحی شده و احتمال وقوع سوانح رانندگی در آن به حداقل خواهد رسید.

به گزارش مهر، آزاد راه خرم آباد - پل زال قسمتی از بزرگراه آسیایی"AH8" محسوب می شود که موجب تسریع و تسهیل در ارتباط بین نواحی شمالی و مرکزی کشور با مناطق جنوبی به ویژه بندر امام خمینی(ره) می شود.

آزاد راه خرم آباد - پل زال، به عنوان شاهرگ حیاتی اتصال شمال به جنوب کشور محسوب می شود با سرمایه گذاری بخش خصوصی در حد فاصل خرم آباد - پل زال - اندیمشک در حال اجراست و در حال حاضر دارای پیشرفت مطلوب و چشمگیری است.

در طول مسیر آزاد راه خرم آباد - پل زال تعداد 14 دستگاه تونل دوقلو به طول 25 کیلومتر و تعداد 28 دستگاه پل بزرگ به صورت رفت و برگشت و به طول 2.6 کیلومتر وجود دارد.