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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۱۸

در ایام نوروز؛

150 واحد نانوایی در مشهد به صورت تمام وقت فعالیت می کنند

150 واحد نانوایی در مشهد به صورت تمام وقت فعالیت می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان غله و بازرگانی خراسان رضوی گفت: در ایام نوروز 150 واحد نانوایی در مشهد از ساعت پنج و 30 دقیقه صبح تا 22 شب یکسره فعال هستند.

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ، احمد عبدوس عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در سازمان غله و بازرگانی خراسان رضوی  افزود: از این میان 90 واحد نانوایی در رینگ اطراف حرم مطهر و 60 واحد دیگر در زیارتگاه ها، پارک ها و اقامتگاه های مشهد استقرار دارند.

مدیرعامل سازمان غله و بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: یکسری نانوایی ها سطح شهر هم تا زمانی که مشتری داشته باشند باید به پخت و تحویل نان به مردم ادامه دهند.

وی اظهار داشت : 10 کانکس به منظور ایجاد سهولت و رفاه برای زائرین و عرضه نان بسته بندی در اطراف حرم مطهر رضوی مستقر می شوند .

وی افزود: نانوایی های خارج رینگ نیز در صورت تولید نان مازاد بر نیاز می توانند آنها را با رعایت نکات بهداشتی در محدودهای اطراف حرم توزیع کنند.

مدیر عامل سازمان غله و بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: نانوایی های نان حجیم و نیمه حجیم، صنعتی و آزاد پز هم متعهد شده اند طی این ایام به صورت ویژه فعالیت کنند.

عبدوس تاکید کرد: 60 ناظر و بازرس در استان هم که 40 نفر آنان در مشهد فعال هستند بر بحث رعایت مباحث بهداشتی و نحوه پخت کمی و کیفی نظارت می کنند.

کد مطلب 1052887

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