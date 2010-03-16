روسا باید 16 ساعت وقت بگذارند/ برای یک ریال ورزش هم برنامه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو که صبح امروز در نشست خبری با سردبیران و مدیران رسانه های ورزشی شرکت کرده بود با اشاره به عملکرد چند ماه خود در سازمان تربیت بدنی به حضور افراد یک شغله در ورزش اشاره کرد و افزود: منظور ما از 16 ساعت وقت گذاشتن در فدراسیون ها این نیست که حتما باید حضور فیزیکی داشته باشند، بلکه هدف ما این است که روسای فدراسیون ها به اندازه این زمان، کار انجام دهند و کارشان مفید و موثر و تاثیرگذار باشد.

رئیس سازمان تربیت بدنی در ادامه این نشست به پنج برابر شدن بودجه ورزش اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: قطعا بودجه یکی از فاکتورهای مهم برای رسیدن به موفقیت در ورزش است و برای آنکه ما بتوانیم ورزش کشور را به جلو ببریم به عوامل دیگری از جمله امکانات ، کار علمی و اصولی همراه با برنامه ریزی و گسترش و توسعه زیرساخت ها نیاز داریم.

وی ادامه داد: همه اهالی ورزش مطمئن باشند که برای ریال به ریال بودجه ای که به ورزش اختصاص داده شده است برنامه داریم و اینطور نیست که حالا با اضافه شدن این بودجه شاهد ریخت و پاش در ورزش باشیم و بدون حساب و کتاب پول خرج کنیم.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سازمان های نظارتی حسابررسی دقیقی بر بودجه ورزش خواهند داشت تصریح کرد: اگر بودجه ورزش پنج برابر شده است نظارت و حساب کشی ما باید 50 برابر شود. ما برای همه این بودجه برنامه ریزی خواهیم کرد و مشخص خواهد بود که این میزان بودجه باید در چه بخش هایی مصرف شود.

علی سعیدلو با اشاره به تغییراتی که در فدراسیون های ورزشی رخ داد گفت: زمانی که به سازمان تربیت بدنی آمدم 24 فدراسیون با سرپرست اداره می شدند که با برنامه ریزی و کار فشرده توانستیم بخشی از این فدراسیون ها را به سروسامان برسانیم و شرایطی را فراهم کنیم که حالا تنها 14 فدراسیون با سرپرست اداره می شوند.

وی در مورد انتخاب سرپرست هایی با نظر سازمان که در مجمع رئیس می شوند گفت: برای ما فرقی نمی کند که چه کسی رئیس شود. مهم این است که رئیس فدراسیون برای موفقیت رشته اش باید وقت بگذارد و کار کند. مطمئنا اگر روزی خود بنده هم به این نتیجه برسم که نمی توانم مفید باشم باید بروم.

رئیس سازمان تربیت بدنی در ادامه این نشست علاوه بر شنیدن نقطه نظرات اهالی رسانه به برنامه های سازمان تربیت بدنی برای بازیهای آسیایی گوانگژو ، توسعه ورزش در سراسر کشور، توسعه سرانه ورزش در استانهای مختلف، تعامل با سازمان و نهادهای مرتبط به ورزش، توسعه و گسترش ورزش همگانی و ... نیز اشاره کرد.