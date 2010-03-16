36 پایگاه فعال امداد شهری و جاده ای در استان زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رامین فرزام بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین در مجموع 9 گشت امداد، شش اکیپ ویژه حمل جسد و هشت اکیپ ویژه اعزام مصدومین و بیماران به بیمارستان جهت ارائه هر چه بهتر خدمت در سطح استان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه از تعداد پایگاه های امدادی، سه مورد تحت عنوان ایستگاه سلامت آماده خدمات رسانی است ادامه داد: ایستگاه مروارید در 23 کیلومتری آزادراه زنجان - قزوین، ایستگاه اسفناج واقع در آزادراه زنجان – میانه و ایستگاه قروه واقع در 15 کیلومتری جاده ترانزیت ابهر – تاکستان مستقر است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تأکید بر لزوم رعایت اصول ایمنی در گرامیداشت آئین چهارشنبه سوری افزود: در صورت مواجهه با هرگونه صدمه و آسیب شدید، سریعا با شماره تلفن 115 تماس گرفته شود.

فرزام افزود: بهترین مکان برای برگزاری مراسم چهارشنبه سوری، فضاهای باز و پارکهای تعیین شده از سوی نیروی انتظامی و شهرداری هاست و توصیه می شود والدین حتما در کنار فرزندان خود باشند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان با بیان اینکه طرح امداد نوروزی از ساعت 8 صبح فردا 26 اسفند لغایت 8 صبح 14 فروردین سال آینده آغاز به کار می کند گفت: کلیه آمبولانس های جاده ای از ساعت 8 الی 12 ظهر و 16 تا 20 باید در معرض دید در کنار جاده ها با کاور مخصوص حضور داشته باشند.

فرزام با یادآوری اینکه پوستر آموزشی ویژه چهارشنبه سوری ویژه مدارس در سطح استان توزیع شده است، افزود: همچنین یک کتابچه نوروزی جهت راهنمایی مسافران در دست چاپ است و در ورودی های شهر توزیع خواهد شد.