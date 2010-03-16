گزارش هفتگی بانک مرکزی از قیمت خرده فروشی مواد خوراکی

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از بانک مرکزی، در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماست غیر پاستوریزه، پنیر غیر پاستوریزه و کره پاستوریزه اندکی کاهش ولی بهای پنیر پاستوریزه اندکی افزایش داشت. قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهای تخم مرغ کاهش یافت و شانه ای 23000 الی 32000 ریال فروش می رفت.

در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی و برنج داخله درجه یک کاهش جزیی داشت. بهای برنج داخله درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب قیمت تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل افزایش یافت.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران انار و انگور عرضه نمی گردید و هندوانه و پرتقال درجه یک عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایین قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری می فروختند. میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت پرتقال درجه دو، انار و انگور افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل کاهش یافت.

در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی، بادنجان و کدو سبز کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه به ویژه خیار افزایش یافت. در این هفته قیمت گوشت گوسفندو گوشت تازه گاو و گوساله افزایش جزئی ولی بهای گوشت مرغ کاهش جزئی یافت. در هفته مورد بررسی، قیمت قند، شکر و چای خارجی اندکی افزایش ولی بهای انواع روغن نباتی کاهش داشت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت پنیر پاستوریزه معادل 1/0 درصد افزایش ولی بهای پنیر غیر پاستوریزه 2/0 درصد و ماست غیر پاستوریزه و کره پاستوریزه هر یک 1/0 درصد کاهش یافت. قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهای تخم مرغ معادل 6/8 درصد کاهش داشت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی معادل 4/0 درصد و برنج داخله درجه یک 5/0 درصد کاهش یافت. بهای برنج داخله درجه دو نسبت به هفته قبل ثابت بود در گروه حبوب قیمت تمام اقلام این گروه بین 2/0 درصد تا 2/3 درصد افزایش یافت.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه بهای پرتقال درجه دو معادل 2/3 درصد، انار 3/10 درصد و انگور 8/0 درصد نسبت به هفته قبل افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 7/0 درصد تا 2/6 درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی معادل 5/3 درصد، بادنجان 4/0 درصد و کدو سبز 1/4 درصد کاهش ولی بهایر سایر اقلام این گروه بین 5/0 درصد تا 1/14 درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش، بهای قند معادل 1/0 درصد، شکر 5/0 درصد، چای خارجی 2/0 افزایش ولی قیمت روغن نباتی جامد 2/1 و روغن نباتی مایع 5/0 درصد کاهش داشت.