عدالت اجتماعی واصلاح الگوی مصرف در گرو هدفمند کردن یارانه ها است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار ظهر امروز سه شنبه طی سخنانی در اولین نشست کمیته اجتماعی طرح هدفمند کردن یارانه ها که به ریاست وزیر کشور برگزار شد، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دهه چهارم انقلاب را دهه عدالت و پیشرفت نامگذاری نموده اند، اظهار داشت: از آنجا که تحقق عدالت از طریق عقلانیت و معنویت و پیشرفت محقق خواهد شد ، انشاء ا... بتوانیم با برنامه ریزی و تلاش مستمر در راه تحقق این هدف متعالی گام های اساسی برداریم .

وی افزود: دولت خدمتگزار طرح تحول اقتصادی که شامل طرح هدفمند کردن یارانه ها ، اصلاح سیستم توزیع کالا و خدمات ،اصلاح نظام گمرک ، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام پولی کشور و بهره وری میباشد را در راستای تحقق عدالت و پیشرفت اجرا می کند.

وزیر کشور با بیان اینکه برای تحقق این طرح بزرگ اولین گام ، موضوع طرح هدفمند کردن یارانه ها ، مد نظر دولت محترم قرار گرفت، اظهار داشت: ظرف مدت دو سال گذشته با کار کارشناسی گسترده و نگاه سیستمی و یکپارچه به موضوع طرح جامع و بسته های کشاورزی ، صنایع ، بازرگانی ، مدیریت حمل و نقل و سوخت ، رفاه و تأمین اجتماعی ، اطلاع رسانی و بسته سیاستی اجتماعی تدوین و تهیه شد .

وی افزود: برای پیشبرد این موضوع بستر قانونی آن نیز با یک نگرش جامع تهیه که لایحه مذکور توسط مجلس شورای اسلامی بررسی و با تغییراتی مورد تصویب قرار گرفت.

محمد نجار با تاکید بر اینکه هدفمند کردن یارانه ها ، تدبیر توزیع و مصرف یارانه ها را از دولت به مردم واگذار می نماید، گفت: این اقدام منجر به اصلاح الگوی مصرف خواهد شد و باعث خواهد شد که مردم روش ها و شیوه های مناسبی بر نحوه مصرف یارانه های در اختیارشان انتخاب نمایند و مصرف در حد ضرورت تنظیم شده و جهت گیری های مردم به سوی صرفه جویی هدایت شود .

رئیس کمیته اجتماعی طرح هدفمند کردن یارانه ها با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه ها ، بسترهای تحقق اصلاح الگوی مصرف را فراهم می سازد،تاکید کرد:، توزیع عادلانه منابع و حمایت از اقشار کم درآمد و ایجاد ثبات اقتصادی برای کشور از دیگر اهداف طرح هدفمند کردن یارانه ها است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه در پرداخت فعلی یارانه ها هر کس مصرف بیشتری نماید از سهم یارانه بیشتری بهره مند می گردد،تاکید کرد: این کار از عدالت به دور است و از سوی دیگر باعث می شود تا افرادی که دارای امکانات و ثروت بیشتری هستند از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر در بخش یارانه ها بیشتر بهره مند شوند و بجای آنکه اعطای یارانه ها موجب کاهش فاصله طبقاتی شود باعث افزایش فاصله طبقاتی خواهد شد .

محمد نجار با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت ها گام موثری است که موجب ثبات اقتصادی ، حضور در عرصه های بین المللی و افزایش کارایی نظام اقتصادی کشور خواهد شد، گفت: دولت بر این باور است که هدفمند کردن یارانه ها باید طی گام های کمتری به سرانجام رسد، چرا که نمی توان به مدت پنج سال مردم را دچار دغدغه و نگرانی های حاصل از تورم های انتظامی نمود و بدیهی است طولانی شدن زمان و افزایش گام ها ، این تورم را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

وزیر کشور ، بهینه سازی تخصیص منابع، جلوگیری و یا کاهش اتلاف منابع ،جلوگیری از فساد اقتصادی و قاچاق کالا و رانت های ناشی از یارانه های غیر هدفمند ، بهینه سازی مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف ، شفاف شدن قیمت واقعی کالا و خدمات و افزایش توان صادراتی ، افزایش کارایی در نظام اقتصادی کشور را از دیگر نتایج مثبت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه دانست.