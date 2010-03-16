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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۰۳

لاریجانی در پاسخ به مهر:

دیپلماسی پارلمانی سخنگویی ملت در مسائل بین‌المللی است

دیپلماسی پارلمانی سخنگویی ملت در مسائل بین‌المللی است

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی انتقادات نسبت به فعالیت های پارلمانی در حوزه سیاست خارجی گفت: پارلمان رکن مهمی در کشور است و می تواند سخنگوی ملت در پیگیری مطالبات باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز سه شنبه در آخرین نشست مطبوعاتی با خبرنگاران  در سال 88 در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص فعالیت های مجلس شورای اسلامی در حوزه دیپلماسی و نیز برخی مخالفت ها با این رویه تصریح کرد: دیپلماسی پارلمانی در کشور همواره با شیب ملایمی وجود داشته و هیچ گاه مفقود نبوده است.

نماینده مردم قم در خانه ملت با اشاره به اینکه دیپلماسی پارلمانی در مجلس هشتم با سبک جدیدی آغاز شده است ، خاطر نشان کرد: گروه های دوستی - پارلمانی در مجلس هشتم فعال هستند و علاوه بر این گفتگوهای بین کمیسیونی نیز در مجلس هشتم وجود دارد و من مشوق این هستم که نمایندگان با همتایان خود در کشورهای مختلف رایزنی داشته باشند.

رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه ساماندهی رویه فعلی می تواند به فهم مشترک در موضوعات منطقه ای و بین المللی کمک کند، گفت: قوه مقننه به عنوان یک رکن مهم در کشور می تواند سخنگوی ملت ایران در پیگیری مطالبات باشد.

لاریجانی اضافه کرد: مجلس به دنبال کارهای خرد نیست و کارهای خرد عمدتا از سوی دستگاه های اجرایی دنبال می شود بلکه پارلمان در مسائل کلان کشور می تواند تسهیل کننده باشد.

رئیس مجلس با بیان اینکه پارلمان ظرفیت خوبی برای پیگیری مطالبات ملت است، تصریح کرد: البته در کل هماهنگی لازم بین دستگاه ها وجود دارد.

کد مطلب 1052893

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