به گزارش خبرنگار مهر، پرونده نوروزی سرویسهای خبری حوزه و دانشگاه و فناوریهای نوین خبرگزاری مهر شامل رویدادهای مهم علمی و آموزشی کشور در یکسال گذشته است.

مروری بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در حوزه های دانشگاه و علم در سال 1388، از شایعه دیدار با وزیر اسرائیلی تا سفارت مالزی، تخلف بزرگ در آزمون بزرگ، ماجرای بازنشستگی اساتید در سالی که گذشت، تعویق حذف کنکور، سناریوی وقف دانشگاه آزاد، تقویم کنکوری برای کنکوریها، شنگول و منگول در رویان، ماهواره های ایرانی و از مباحثی است که در پرونده نوروزی دانش و دانشگاه منتشر خواهد شد.