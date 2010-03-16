طرح جدید برای حمایت از ادبیات داستانی نوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر،اولین نشست سیدصادق رضایی با نویسندگان عرصه ادبیات داستانی نوجوان روز 24 اسفند با خبرهای خوبی از حمایت گسترده کانون از داستان‌نویسانی که در این حوزه قلم می‌زنند همراه بود.

رضایی در این نشست به صورت مستقیم با این نویسندگان شاخص گفتگو کرد و با دیدگاه‌ها و انتقادهای آنها آشنا شد.

وی در این نشست کمبود رمانهای تالیفی برای نوجوانان را مشکلی بزرگ در عرصه ادبیات کودک و نوجوان دانست و گفت: اگر به مراکز کانون مراجعه کنید با فقر رمان نوجوان روبه‌رو می‌شوید؛ ما در این عرصه گمشده‌ای داریم که باید به دنبال آن بگردیم.

رضایی یادآور شد منظور او از حمایت از نویسندگان به هیچ وجه ارائه کارهای سفارشی نیست چرا که ادبیات اگر ادبیات باشد در ذات خودش نیکو و پسندیده است و مخاطب خود را پیدا می‌کند.

رضایی با تاکید بر لزوم مشخص شدن معیارهای بررسی کتاب در شوراهای انتشارات کانون پیشنهاد کرد از جمع این نویسندگان یک نفر به عنوان نماینده در جلسات شورای سیاستگذاری کتاب کانون شرکت کند.

وی حل مشکل توزیع کتاب و فروش و بازرگانی همچنین مدت زمان طولانی برای انتشار کتاب در کانون را - که نویسندگان حاضر در جلسه از آن انتقاد داشتند - از برنامه‌های اصلی خود در این حوزه دانست و وعده کرد از این پس شمارگان کتابهای کانون افزایش و زمان انتشار آن کاهش یابد.

مدیرعامل کانون همچنین یادآور شد: جمع نویسندگان تنها جمع حاضر در این نشست محدود نمی‌شود و از این پس جلسات مختلفی را حتی با نویسندگان ساکن شهرهای مختلف کشور برای شنیدن حرف‌های آ‌نها برگزار خواهیم کرد.

حمیدرضا شاه‌آبادی مدیر انتشارات کانون نیز در این نشست به جزئیات طرح حمایت کانون از رمان‌نویسی برای نوجوانان اشاره کرد و توضیح داد: طرحهای اولیه رمان تا پایان فروردین 1389 در حداکثر 5 صفحه از نویسندگان دریافت می‌شود و پس از آن کار بررسی این طرحها به مدت یک ماه در کانون انجام خواهد شد.

وی افزود: کانون گردهمایی رمان‌نویسان نوجوان در اردیبهشت سال آینده در مشهد یا در یکی از شهرهای شمالی کشور برگزار خواهد شد و در آن طرحهای ارائه شده - در صورت تمایل نویسنده - به نقد و بررسی کشیده خواهد شد.

مدیر انتشارات کانون اضافه کرد: در صورت تصویب این طرحها، مبلغی به عنوان پیش پرداخت در اختیار نویسنده قرار می‌گیرد و او فرصت دارد تا 6 ماه با همراهی یک کارشناس به انتخاب خود، گزارشی مرحله به مرحله از روند نگارش اثر ارائه و در نهایت رمان کامل شده را به کانون تحویل دهد و پس از آن زمان انتشار توسط کانون حداکثر دو ماه خواهد بود.

ایجاد امکان سفر به شهرستانهای کشور و اقامت در این شهرها با همکاری مدیران کانون استانی و در اختیار قرار دادن مکانهایی در برخی از دفاتر اداری کانون در صورت امکان برای کسانی که محلی برای نوشتن در اختیار ندارند، از دیگر تسهیلاتی است که به گفته شاه آبادی کانون برای این رمان‌نویسان قائل شده است.

خبر دیگری که مدیر انتشارات کانون در جمع رمان‌نویسان کشور عنوان کرد اهدای جایزه نقدی - معادل میزان جایزه‌ای که ممکن است برخی از این آثار در جشنواره‌های ادبی به دست آوردند - توسط کانون بود.

در این نشست مهدی باقری معاون تولید کانون نیز این طرح را فرصتی طلایی برای نویسندگان توصیف کرد که به ادبیات داستانی توجه ویژه‌ای نشان می‌دهند.

وی سن نوجوانی را سن بحرانی و مرز بین کودکی و جوانی دانست و بر اهمیت انتشار آثاری مناسب برای این گروه سنی تاکید کرد.

در نشست نویسندگان رمان چهره‌های شاخصی مانند عباس جهانگیریان، محمدرضا بایرامی، طاهره ایبد، نورا حق‌پرست، فرهاد حسن‌زاده، ابراهیم حسن‌بیگی، جعفر توزنده‌جانی، شهرام شفیعی، محسن هجری و عباس قدیر‌محسنی حضور داشتند.

