به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا فاطمی امین با اعلام این مطلب افزود: با اجرای طرح به روز رسانی اطلاعات واحدهای صنعتی ، سیاستها و تصمیمات مهمی برای حمایت از تولید ملی برای کلیه واحدهای صنعتی اتخاذ خواهد شد.

وی افزود: در مرحله نخست اجرای این طرح که از شنبه 22 اسفند ماه 88 شروع و تا پایان فروردین ماه سال 89 ادامه خواهد داشت، از همه واحدهای صنعتی خواسته شد با مراجعه به وب سایت ایــنــتـرنتی وزارت صنایع و معــــادن اطلاعات مورد نیاز را وارد این سامانه کنند.

فاطمی امین، اطلاعات درخواستی در این سامانه را به دو گروه اطلاعات ضروری و تکمیلی تقسیم کرد و گفت: هر چه اطلاعات دریافتی از واحدهای صنعتی دقیق تر و به روز تر باشد ما را در تصمیم گیری های بعدی بهتر یاری خواهد کرد.

وی ادامه داد: سیستمهای اطلاع گیری که تاکنون در زمینه صنعت و معدن فعال بوده اند از هماهنگی لازم برخوردار نیستند و نمی توان بر اطلاعات آنها تکیه کرد.

رئیس ستاد تحول صنایع و معادن اعلام کرد: پس از جمع آوری اطلاعات داده های واحد های صنعتی وبا مشارکت مرکز آمار ایران، کارشناسان وزارت صنایع و معادن از همه واحدهای صنعتی ثبت شده در سامانه جمع آوری آمار و اطلاعات که قبلا از وزارتخانه مجوز گرفته اند، بازدید حضوری خواهند داشت.

فاطمی امین، طرح در حال اجرای به روز رسانی اطلاعات واحدهای صنعتی را قسمتی از پروژه بزرگتر به روز رسانی پروانه بهره برداری 80 هزار واحد صنعتی دانست و تصریح کرد : اگر واحدهای فعال کشور در این طرح مشارکت نکرده و اطلاعات درخواستی را وارد نکنند بعد از اتمام مهلت، غیر فعال تلقی شده و تصمیم گیری های بعدی بر آن اساس صورت می گیرد.