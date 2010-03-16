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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۲۱

گسترش فعالیتهای کانون بانوان در کرمانشاه نیازمند حمایت مسئولان است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مسئول کانون بانوان کرمانشاه گفت: به منظور افزایش سطح فعالیتهای این کانون در استان نیازمند حمایت مسئولان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، میترا امام جمعه زاده بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با نزدیک شدن به ایام نوروز کانون بانوان که با هدف حمایت، آموزش و ایجاد اشتغال برای زنان بدسرپرست و بی سرپرست شهر کرمانشاه تشکیل شده، طی برنامه ای مقداری اقلام خوراکی و غیرخوراکی را به اعضا خود اهدا کرد.

وی افزود: کانون بانوان تا به امروز موفق به تحت پوشش قرار دادن 47 نفر از این زنان شده و این در شرایطی است که اکثریت این کمکها مردمی بوده است.

مسئول کانون بانوان کرمانشاه عمده فعالیت های اعضا این کانون را شامل گل سازی، گل دوزی، شمع سازی، تزیین سفره هفت سین، سرویس عروس و تولید انواع ترشی و مربا ذکر کرد و گفت: در شرایطی که استاندار کرمانشاه حمایت از کارآفرینان را در زمره اهداف خود اعلام کرده از مسوولان تقاضا داریم با حمایت های مادی و معنوی خود این کانون را در موفقیت هر چه بیشتر همراهی کند.

کد مطلب 1052903

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