یک کتابخانه تخصصی ویژه طلاب در مشهد وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام نصرالله پژمان فر عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی افزود: متاسفانه هنوز در مشهد که از مراکز مهم حوزه علمیه استانهای خراسان و کشور و دارای ظرفیتهای بسیار حوزوی است، یک کتابخانه تخصصی ویژه طلاب و حوزویان وجود ندارد.

معاون آموزش و پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی تاکید کرد: مدارس علمیه در 17 گرایش تخصصی و با هدف پاسخگویی حوزه های علمیه به نیازهای مهم اجتماعی، فرهنگی و اسلامی جامعه و تربیت طلاب توانمند و کارآمد راه اندازی می شوند.

وی تاکید کرد : از این میان زمینه برگزاری چهار رشته تخصصی فقه و اصول، کلام و فلسفه، ادبیات عرب و علوم قرآنی در مدارس علمیه تخصصی در استانهای سه گانه خراسان در سال تحصیلی آینده فراهم است.

پژمان فرطراحی مدرسه علمیه با نظام آموزشی پژوهش محور را مهم دانست و افزود: برای رسیدن به این امر مهم زیر ساخت ها و رو ساختهایی باید ایجاد شود و وجود استادان مجرب که دارای توانمندی های خوبی برای تدریس، مدارس استاندارد و تخصصی، فضای فیزیکی مناسب و کتابخانه های تخصصی مهم است.

وی تاکید کرد: نظام آموزشی واحد، کاهش تصدی گری و تخصصی سازی مدارس از محور های اساسی برنامه های معاونت آموزش و پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه استانهای سه گانه خراسان است.