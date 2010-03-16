هوای کرمانشاه در 9 روز از اسفند ماه آلوده بود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کیومرث کلانتری بعداز ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری حفاظت محیط زیست استان که در شهرستان هرسین برگزار شد، گرم شدن هوا و بهار زودرس را ازنگرانی های زیست محیطی عنوان و بیان کرد: این وضعیت ناشی از تغییرات آب وهوایی جهانی است و بروز پدیده های گرد وغبار نیز به همین خاطر شدت گرفته است.

کلانتری افزود: پروژه های عمرانی واقتصادی باید علاوه برتوجیه اقتصادی، اجتمایی وفنی، دارای توجیه زیست محیطی نیز باشند، چرا که درغیراین صورت محکوم به شکست خواهند بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: تاکنون 27 گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های بزرگ مقیاس به اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه تحویل داده شده است.