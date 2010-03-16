فرصت 6 ماهه ناجا به شرکتهای خدماتی و حفاظتی برای انطباق با ماده 122

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر سیفیان درباره آیین نامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه، گفت: در تاریخ 17 آبان ماه امسال در پی فرمان مقام معظم رهبری، آیین نامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه به استناد اصل 44 قانون اساسی در بخش خصوصی سازی، بخشی از خدمات نیروی انتظامی تحت نظارت کنترل ناجا به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی افزود: این بخش خصوصی صرفاً در قالب موسسات خدمات، حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت ناجا تشکیل و اقدام به فعالیت می کند.

سرهنگ سیفیان به فعالیت برخی سازمانها، نهادها و شرکتهای صرف خدمات عمومی که به غیر از موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی انتظام در امر نگهبانی و حفاظتی – مراقبتی مشغول به فعالیت هستند، اشاره کرد و گفت: فرمان مقام معظم رهبری، 22 آذرماه امسال در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی که قوه قضائیه دستور چاپ آن را صادر کرده بود، منتشر شد.



رئیس مرکز انتظام ناجا تصریح کرد: برطبق این فرمان، شرکتهای مزبور 6 ماه فرصت دارند تا خود را با وضعیتی که در ماده 122 آمده است با ناجا منطبق کنند در غیر این صورت در تاریخ 22 خردادماه 89 این گونه شرکتها که کارهای موازی مربوط به موسسات خدمات - حفاظتی و مراقبتی انجام می دهند از سوی نیروی انتظامی جمع آوری می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون 27 هزار و 300 قرارداد کاری با موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی منعقد شده است، گفت: امیدواریم این فرمان، بخش عظیمی از حفاظت فیزیکی سازمانها و نهادها اعم از خصوصی و دولتی را در برگیرد.

سرهنگ سیفیان، سرانه امنیت شهروندان در کشورهای اروپایی را بالغ بر چهار هزار میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: متاسفانه این سرانه امنیتی در کشور ما بسیار پایین است.

وی با بیان اینکه نسبت پلیس خصوصی به پلیس عمومی در آمریکا سه برابر، انگلیس و استرالیا دو برابر و کانادا ده برابر است، تصریح کرد: در چنین کشورهایی، مردم نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم ایفاء می کنند.

به گفته وی، هر خانواده در کشورهای پیشرفته اروپایی برای مساعدت در پدیده پلیس خصوصی سالیانه چهار هزار دلار هزینه می کند.

سرهنگ سیفیان با اشاره به کشورهای همسایه ایران که از لحاظ امنیتی در بی ثبات به سر می برند، گفت: الحمدالله، ایران از وضعیت امنیتی نسبی بالایی برخوردار است و برای اینکه این امنیت در حد ضریب بالاتر قرار گیرد لازم است که عموم مردم از طریق آموزش و مشارکت همگانی پلیس را یاری کنند.

