جسد نهنگی در ساحل روستای بنجی جاسک پیدا شد

سهراب پشتاره در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرجاسک علت مرگ را نا معلوم اعلام کرد و گفت: این نهنگ در دریا مرده و جریان آب آن را به سمت ساحل هدایت کرده است.

وی ادامه داد: وجود جراحاتی بر روی بدن این نهنگ و پاره شدن شکم آن نشان از برخورد این نهنگ با کشتی و یا صخره‌ای دارد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان جاسک اضافه کرد: هنوز نمی‌توان به طور قطع علت آسیب دیدگی و مرگ این نهنگ را تشخیص و اعلام کرد و باید منتظر جواب کارشناسان بود.

پشتاره افزود: این نهنگ تقریبا دو برابر نهنگی است که دو ماه قبل به علت اشتباهات راداری خود در همین مکان به گل نشست.

وی اظهار داشت: نهنگ به وسیله امواج صوتی مسیر خود را شناسایی کرده و جز پستانداران بچه‌زا محسوب می‌شود.

روستای بنجی در 80 کیلومتری غرب شهرستان جاسک است.