مشکل قطعی برق سالن تربیت بزودی حل می شود

محمود قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در خصوص قطعی برق محل تمرینات و مسابقات تیم والیبال برق کرمان که در لیگ برتر والیبال کشور حضور دارد، گفت: مربی ما زیاد وسواس دارد وگرنه مشکل قطع برق سالن تربیت امروز با مذاکره با مدیران دو طرف حل می شود و جای نگرانی نیست .

وی با اشاره به اینکه بازی فردا مقابل پتروشیمی نیز در همین سالن انجام می شود افزود:سالن تربیت به شرکت توزیع نیروی برق شمال استان بدهکار بوده و به همین دلیل برق قطع شده تیم والیبال برق نیز متعلق به شرکت برق منطقه ای است و هیچ ربطی به شرکت توزیع ندارد.

وی گفت: مشکل قبل بازی داماش هم این بود که تیم ما طبق روال هر روز ساعت چهار به سالن آمده بود در حالیکه وقت سالن به داماش داده شده بود و همین باعث شد بازیکنان ما مجبور شوند به احترام میهمان صبر کنند تا آنها تمرین کنند.

وی اضافه کرد: کاظمی وسواس زیادی دارد و برای مربی خوبی چون وی جای هیچ نگرانی نیست شاید هم ناراحتی ایشان حرفهای بعد از باخت هفته قبل مقابل پیکان باشد.

وی افزود: البته بحث باخت و برد مال همه تیمها چه قوی و چه ضعیف است تیم ما مهره های زیادی در کنار مربیان خوب دارد و لیاقت اینکه در جمع هشت تیم برتر والیبال کشور باشد را دارد.